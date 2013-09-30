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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

‫الكويت.. مراسم دفن جثمان صباح الأحمد مقتصرة على الأقرباء فقط

الجراح: نقدّر مشاعر المواطنين والمقيمين في التعبير عن خالص تعازيهم

صرّح وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ علي الجراح، بأن الديوان يقدّر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة، في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الراحل طيّب الله ثراه، ويعلن الديوان أنه امتثالًا لمتطلبات السلامة والصحة العامة؛ سيقتصر الحضور في مراسم دفن جثمانه الطاهر على أقرباء سموه فقط.

هذا، ويصل إلى أرض الوطن اليوم الأربعاء، جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن أمس عن وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال في بيان له: ببالغ الحزن والأسى، ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الرئيسية/ أخبار العالم

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‫الكويت.. مراسم دفن جثمان صباح الأحمد مقتصرة على الأقرباء فقط
سبق

صرّح وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ علي الجراح، بأن الديوان يقدّر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة، في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الراحل طيّب الله ثراه، ويعلن الديوان أنه امتثالًا لمتطلبات السلامة والصحة العامة؛ سيقتصر الحضور في مراسم دفن جثمانه الطاهر على أقرباء سموه فقط.

هذا، ويصل إلى أرض الوطن اليوم الأربعاء، جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن أمس عن وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال في بيان له: ببالغ الحزن والأسى، ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
09:25 AM

‫الكويت.. مراسم دفن جثمان صباح الأحمد مقتصرة على الأقرباء فقط

الجراح: نقدّر مشاعر المواطنين والمقيمين في التعبير عن خالص تعازيهم

A A A
حامد العلي - الرياض
1
4,621

صرّح وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ علي الجراح، بأن الديوان يقدّر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة، في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الراحل طيّب الله ثراه، ويعلن الديوان أنه امتثالًا لمتطلبات السلامة والصحة العامة؛ سيقتصر الحضور في مراسم دفن جثمانه الطاهر على أقرباء سموه فقط.

هذا، ويصل إلى أرض الوطن اليوم الأربعاء، جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن أمس عن وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال في بيان له: ببالغ الحزن والأسى، ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

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