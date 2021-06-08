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اشتباك مسلح بين دوريتين أردنية وإسرائيلية يؤدي إلى إصابة عنصر للأخيرة

حدث بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، بأن اشتباكا مسلحاً وقع بين دورية أردنية وأخرى إسرائيلية عند الحدود الأسبوع الماضي؛ ما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي.

وأوضحت أن الاشتباك حدث بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين، وأن المسافة بين الدوريات كانت قريبة جداً، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

وأشارت "معاريف" إلى إجراء تحقيق مشترك بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأردني العاملين في المنطقة، لضمان عدم تكرار حادثة من هذا النوع قد تسبب في مشكلات بين الجانبين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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اشتباك مسلح بين دوريتين أردنية وإسرائيلية يؤدي إلى إصابة عنصر للأخيرة
سبق

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، بأن اشتباكا مسلحاً وقع بين دورية أردنية وأخرى إسرائيلية عند الحدود الأسبوع الماضي؛ ما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي.

وأوضحت أن الاشتباك حدث بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين، وأن المسافة بين الدوريات كانت قريبة جداً، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

وأشارت "معاريف" إلى إجراء تحقيق مشترك بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأردني العاملين في المنطقة، لضمان عدم تكرار حادثة من هذا النوع قد تسبب في مشكلات بين الجانبين.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
07:59 PM

اشتباك مسلح بين دوريتين أردنية وإسرائيلية يؤدي إلى إصابة عنصر للأخيرة

حدث بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,746

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، بأن اشتباكا مسلحاً وقع بين دورية أردنية وأخرى إسرائيلية عند الحدود الأسبوع الماضي؛ ما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي.

وأوضحت أن الاشتباك حدث بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين، وأن المسافة بين الدوريات كانت قريبة جداً، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

وأشارت "معاريف" إلى إجراء تحقيق مشترك بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأردني العاملين في المنطقة، لضمان عدم تكرار حادثة من هذا النوع قد تسبب في مشكلات بين الجانبين.

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