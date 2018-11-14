"المطيري" رائدًا بشرطة جدة

صدرت ترقية ماجد عبدالإله المطيري، بشؤون الأمن بشرطة محافظة جدة، إلى رتبة رائد.
قال "المطيري": إن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد.
صدرت ترقية ماجد عبدالإله المطيري، بشؤون الأمن بشرطة محافظة جدة، إلى رتبة رائد.
قال "المطيري": إن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد.
صدرت ترقية ماجد عبدالإله المطيري، بشؤون الأمن بشرطة محافظة جدة، إلى رتبة رائد.
قال "المطيري": إن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد.
صدرت ترقية ماجد عبدالإله المطيري، بشؤون الأمن بشرطة محافظة جدة، إلى رتبة رائد.
قال "المطيري": إن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد.