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"المطيري" رائدًا بشرطة جدة

صدرت ترقية ماجد عبدالإله المطيري، بشؤون الأمن بشرطة محافظة جدة، إلى رتبة رائد.

قال "المطيري": إن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد.

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"المطيري" رائدًا بشرطة جدة
سبق

صدرت ترقية ماجد عبدالإله المطيري، بشؤون الأمن بشرطة محافظة جدة، إلى رتبة رائد.

قال "المطيري": إن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
07:01 PM

"المطيري" رائدًا بشرطة جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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صدرت ترقية ماجد عبدالإله المطيري، بشؤون الأمن بشرطة محافظة جدة، إلى رتبة رائد.

قال "المطيري": إن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد.

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