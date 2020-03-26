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أمير الرياض يوجِّه باتخاذ إجراءات وقائية من "كورونا" بأجهزة الصراف الآلي

أكد في برقية لمحافظ النقد السعودي ضرورة تعقيمها وضمانة سلامتها

وجَّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للتعامل مع فيروس كورونا بأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك، وضرورة تعقيمها، وضمانة سلامتها.

جاء ذلك في برقية، وجَّهها سموه لمحافظ مؤسسة النقد السعودي، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على الجميع الصحة والعافية، وعلى بلادنا الأمن والاستقرار.

الرياض أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر الصراف الآلي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يوجِّه باتخاذ إجراءات وقائية من "كورونا" بأجهزة الصراف الآلي
سبق

وجَّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للتعامل مع فيروس كورونا بأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك، وضرورة تعقيمها، وضمانة سلامتها.

جاء ذلك في برقية، وجَّهها سموه لمحافظ مؤسسة النقد السعودي، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على الجميع الصحة والعافية، وعلى بلادنا الأمن والاستقرار.

26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
12:16 AM
اخر تعديل
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
02:24 AM

أمير الرياض يوجِّه باتخاذ إجراءات وقائية من "كورونا" بأجهزة الصراف الآلي

أكد في برقية لمحافظ النقد السعودي ضرورة تعقيمها وضمانة سلامتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
5,468

وجَّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للتعامل مع فيروس كورونا بأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك، وضرورة تعقيمها، وضمانة سلامتها.

جاء ذلك في برقية، وجَّهها سموه لمحافظ مؤسسة النقد السعودي، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على الجميع الصحة والعافية، وعلى بلادنا الأمن والاستقرار.

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