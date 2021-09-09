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للحفاظ على رونقه.. صيانة ثوب الكعبة بشكل يومي طوال العام على مدار ٢٤ ساعة

وسط الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات المعمول بها بالحرمين

صيانة ثوب الكعبة المشرفة وفق توجيهات قيادتنا الحكيمة، هي خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.. تقوم إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمتابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.

حيث ذكر مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد بن حضيض الجابري، أن الإدارة المكلفة بصيانة ثوب الكعبة المشرفة تقوم بالعديد من المهام خلال العام وعلى مدار (٢٤) ساعة على صيانة ثوب الكعبة المشرفة، فنعمل على شد القماش من جميع الجوانب مع تركيب قماش أسود سادة تحت الحلقات المذهبة في الشاذروان، وأيضًا تركيب إطار للحجر الأسود مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب، وتركيب إطار حول الركن اليماني مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.

وأضاف الجابري: ونعمل أيضًا على تنظيف القماش من الغبار والعوالق؛ حيث نقوم بفك القماش من الأسفل وإعادة شده مرة أخرى، وأخيرًا نقوم كذلك بشد القماش بعد نزول الأمطار ووزن الحزام.

وأردف الجابري: نقوم بجميع أعمال صيانة ثوب الكعبة المشرفة حسب توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وحياكة ما يلزم، ومعالجة أي طارئ يحدث للثوب مع سرعة التدخل إذا احتاج الأمر خلال الـ٢٤ ساعة، مع القيام بالمهام وسط الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية المعمول بها بالحرمين الشريفين؛ للحفاظ على سلامتنا، والالتزام بلبس الكمامة والتعقيم والتباعد؛ مما يسهل علينا العمل ونجاح مهمتنا.

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للحفاظ على رونقه.. صيانة ثوب الكعبة بشكل يومي طوال العام على مدار ٢٤ ساعة
سبق

صيانة ثوب الكعبة المشرفة وفق توجيهات قيادتنا الحكيمة، هي خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.. تقوم إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمتابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.

حيث ذكر مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد بن حضيض الجابري، أن الإدارة المكلفة بصيانة ثوب الكعبة المشرفة تقوم بالعديد من المهام خلال العام وعلى مدار (٢٤) ساعة على صيانة ثوب الكعبة المشرفة، فنعمل على شد القماش من جميع الجوانب مع تركيب قماش أسود سادة تحت الحلقات المذهبة في الشاذروان، وأيضًا تركيب إطار للحجر الأسود مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب، وتركيب إطار حول الركن اليماني مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.

وأضاف الجابري: ونعمل أيضًا على تنظيف القماش من الغبار والعوالق؛ حيث نقوم بفك القماش من الأسفل وإعادة شده مرة أخرى، وأخيرًا نقوم كذلك بشد القماش بعد نزول الأمطار ووزن الحزام.

وأردف الجابري: نقوم بجميع أعمال صيانة ثوب الكعبة المشرفة حسب توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وحياكة ما يلزم، ومعالجة أي طارئ يحدث للثوب مع سرعة التدخل إذا احتاج الأمر خلال الـ٢٤ ساعة، مع القيام بالمهام وسط الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية المعمول بها بالحرمين الشريفين؛ للحفاظ على سلامتنا، والالتزام بلبس الكمامة والتعقيم والتباعد؛ مما يسهل علينا العمل ونجاح مهمتنا.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
09:43 AM

للحفاظ على رونقه.. صيانة ثوب الكعبة بشكل يومي طوال العام على مدار ٢٤ ساعة

وسط الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات المعمول بها بالحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صيانة ثوب الكعبة المشرفة وفق توجيهات قيادتنا الحكيمة، هي خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.. تقوم إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمتابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.

حيث ذكر مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد بن حضيض الجابري، أن الإدارة المكلفة بصيانة ثوب الكعبة المشرفة تقوم بالعديد من المهام خلال العام وعلى مدار (٢٤) ساعة على صيانة ثوب الكعبة المشرفة، فنعمل على شد القماش من جميع الجوانب مع تركيب قماش أسود سادة تحت الحلقات المذهبة في الشاذروان، وأيضًا تركيب إطار للحجر الأسود مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب، وتركيب إطار حول الركن اليماني مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.

وأضاف الجابري: ونعمل أيضًا على تنظيف القماش من الغبار والعوالق؛ حيث نقوم بفك القماش من الأسفل وإعادة شده مرة أخرى، وأخيرًا نقوم كذلك بشد القماش بعد نزول الأمطار ووزن الحزام.

وأردف الجابري: نقوم بجميع أعمال صيانة ثوب الكعبة المشرفة حسب توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وحياكة ما يلزم، ومعالجة أي طارئ يحدث للثوب مع سرعة التدخل إذا احتاج الأمر خلال الـ٢٤ ساعة، مع القيام بالمهام وسط الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية المعمول بها بالحرمين الشريفين؛ للحفاظ على سلامتنا، والالتزام بلبس الكمامة والتعقيم والتباعد؛ مما يسهل علينا العمل ونجاح مهمتنا.

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