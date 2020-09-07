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"التجارة" تنفّذ جولات رقابية مكثّفة على أسواق بيع أجهزة الكمبيوتر

للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفة

تنفّذ الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة جولات تفتيشية مكثّفة على أسواق ومنافذ بيع أجهزة الكمبيوتر المكتبية واللوحية بمناطق المملكة كافة.

وتشمل الجولات محال بيع الكمبيوترات المكتبية والمحمولة (لاب توب) والأجهزة الإلكترونية ووكلاء وموزعي الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى منافذ البيع كافة التي تقوم بعرض وتسويق الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية، في مناطق المملكة كافة.

وتهدف الجولات إلى التأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية عليها.

تأتي هذه الجولات تزامناً مع بدء العام الدراسي عن بُعد والذي يشهد إقبالاً من المستهلكين على شراء الكمبيوترات الأجهزة الإلكترونية.

وتقوم الفرق الميدانية للوزارة، وفق اختصاصها، بضبط مخالفات الغش والتقليد والمغالاة في الأسعار والتلاعب في العروض والتخفيضات، إضافة إلى التحقق من فواتير الشراء والبيانات التجارية للمنتج المعروض لضمان وحفظ حقوق المستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري تنص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تنفّذ جولات رقابية مكثّفة على أسواق بيع أجهزة الكمبيوتر
سبق

تنفّذ الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة جولات تفتيشية مكثّفة على أسواق ومنافذ بيع أجهزة الكمبيوتر المكتبية واللوحية بمناطق المملكة كافة.

وتشمل الجولات محال بيع الكمبيوترات المكتبية والمحمولة (لاب توب) والأجهزة الإلكترونية ووكلاء وموزعي الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى منافذ البيع كافة التي تقوم بعرض وتسويق الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية، في مناطق المملكة كافة.

وتهدف الجولات إلى التأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية عليها.

تأتي هذه الجولات تزامناً مع بدء العام الدراسي عن بُعد والذي يشهد إقبالاً من المستهلكين على شراء الكمبيوترات الأجهزة الإلكترونية.

وتقوم الفرق الميدانية للوزارة، وفق اختصاصها، بضبط مخالفات الغش والتقليد والمغالاة في الأسعار والتلاعب في العروض والتخفيضات، إضافة إلى التحقق من فواتير الشراء والبيانات التجارية للمنتج المعروض لضمان وحفظ حقوق المستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري تنص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
01:19 PM

"التجارة" تنفّذ جولات رقابية مكثّفة على أسواق بيع أجهزة الكمبيوتر

للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنفّذ الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة جولات تفتيشية مكثّفة على أسواق ومنافذ بيع أجهزة الكمبيوتر المكتبية واللوحية بمناطق المملكة كافة.

وتشمل الجولات محال بيع الكمبيوترات المكتبية والمحمولة (لاب توب) والأجهزة الإلكترونية ووكلاء وموزعي الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى منافذ البيع كافة التي تقوم بعرض وتسويق الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية، في مناطق المملكة كافة.

وتهدف الجولات إلى التأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية عليها.

تأتي هذه الجولات تزامناً مع بدء العام الدراسي عن بُعد والذي يشهد إقبالاً من المستهلكين على شراء الكمبيوترات الأجهزة الإلكترونية.

وتقوم الفرق الميدانية للوزارة، وفق اختصاصها، بضبط مخالفات الغش والتقليد والمغالاة في الأسعار والتلاعب في العروض والتخفيضات، إضافة إلى التحقق من فواتير الشراء والبيانات التجارية للمنتج المعروض لضمان وحفظ حقوق المستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري تنص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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