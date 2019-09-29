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الإطاحة بتشكيل عصابي متورط في سرقة المركبات والمنازل بالشرقية

جميعهم مواطنون في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر

صرَّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال -وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال- أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكوَّن من خمسة متهمين، جميعهم مواطنون في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر؛ وذلك بعد توافُر الدلائل على تورطهم في سرقة عدد من المنازل والمركبات، وسلب العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأضاف بأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (١٣) جريمة سرقة منازل، و(٢٠) جريمة نشل، إضافة لسرقة مركبتين لاستخدامهما في تنفيذ جرائمهم في مدينة الدمام. وضُبط بحوزتهم بعض المسروقات من مصوغات ذهبية؛ فجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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الإطاحة بتشكيل عصابي متورط في سرقة المركبات والمنازل بالشرقية
سبق

صرَّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال -وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال- أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكوَّن من خمسة متهمين، جميعهم مواطنون في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر؛ وذلك بعد توافُر الدلائل على تورطهم في سرقة عدد من المنازل والمركبات، وسلب العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأضاف بأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (١٣) جريمة سرقة منازل، و(٢٠) جريمة نشل، إضافة لسرقة مركبتين لاستخدامهما في تنفيذ جرائمهم في مدينة الدمام. وضُبط بحوزتهم بعض المسروقات من مصوغات ذهبية؛ فجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
08:56 PM

الإطاحة بتشكيل عصابي متورط في سرقة المركبات والمنازل بالشرقية

جميعهم مواطنون في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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صرَّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال -وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال- أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكوَّن من خمسة متهمين، جميعهم مواطنون في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر؛ وذلك بعد توافُر الدلائل على تورطهم في سرقة عدد من المنازل والمركبات، وسلب العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأضاف بأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (١٣) جريمة سرقة منازل، و(٢٠) جريمة نشل، إضافة لسرقة مركبتين لاستخدامهما في تنفيذ جرائمهم في مدينة الدمام. وضُبط بحوزتهم بعض المسروقات من مصوغات ذهبية؛ فجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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