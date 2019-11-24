رئيس تتارستان يصل جدة للمشاركة في اجتماع "روسيا والعالم الإسلامي"
تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون" الذي تستضيفه المحافظة غداً
وصل رئيس جمهورية تتارستان الرئيس رستم مينخانوف إلى جدة، مساء اليوم؛ للمشاركة في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون" الذي تستضيفه محافظة جدة غداً.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خالد السحلي، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي.
رئيس تتارستان يصل جدة للمشاركة في اجتماع "روسيا والعالم الإسلامي"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-11-23
وصل رئيس جمهورية تتارستان الرئيس رستم مينخانوف إلى جدة، مساء اليوم؛ للمشاركة في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون" الذي تستضيفه محافظة جدة غداً.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خالد السحلي، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي.
23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
06:50 PM
رئيس تتارستان يصل جدة للمشاركة في اجتماع "روسيا والعالم الإسلامي"
تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون" الذي تستضيفه المحافظة غداً
وصل رئيس جمهورية تتارستان الرئيس رستم مينخانوف إلى جدة، مساء اليوم؛ للمشاركة في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون" الذي تستضيفه محافظة جدة غداً.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خالد السحلي، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي.