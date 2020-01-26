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"الحصيني" لـ"سبق": طقس الغد سيظل بارداً.. وانحسار "البرد" الأربعاء المقبل

قال: إن الأجواء ستكون باردة ليلا ًونهاراً

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أنَ يشهد يوم غدٍ الاثنين درجات حرارة مماثلة لليوم الأحد، ويوم الأربعاء المقبل يخف البرد مع بقاء الأجواء باردة ليلا ًونهاراً، بارتفاع طفيف في الحرارة من "٣" أو من "٥" درجات عما سجلت عليه اليوم الأحد.

وأكدَ "الحصيني" في تصريح لـ"سبق"، أنَ‏ "الشتاء ينتهي ولا ينتهي البرد في 12/ 7/ 1441هـ"، مبيناً أن النجم الثاني من نجوم الشبط "البلدة" شباط ثاني، وهو الطالع الخامس من طوالع الشتاء ستكون أيامه 13 يوماً، وبدايته ستكون يوم الثلاثاء 3/ 6/ 1441هـ.

وقال "الحصيني": "طالع البلدة ستة كواكب مستديرة خفيفة، أوله محرق وآخره مورِق، وتستمر زيادة النهار ونقصان الليل، وفيه أفضل وقت لزراعة البرسيم، ويزرع فيه البطيخ والقطن، وينقل في آخره أفراخ النخيل"، مشيراً إلى أن الأيام الثلاثة الأخيرة منه جزء من بذرة (الست) الصالحة لزراعة جميع الأشجار.

وتابع: "تقول العرب إذا طلعت البلدة، حممت الجعدة، وأكلت القشدة، وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد أهده".

ولفت إلى أنه يشتد فيها البرد خاصةً إذا ما هبت فيه رياح سيبيرية أو قطبية، ويبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الصغرى 5 درجات مئوية، كما يبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ انحسار موجة البرد المعاشة يوم الأربعاء –إن شاء الله- مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر، ومعتدل نهاراً على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات الغربية.

وتابع: "يوافق ذلك دخول البلدة حالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من مكة، خاصةً المرتفعات منها، والباحة وعسير وجازان، بما فيها سواحلها وجنوب المدينة، قد تمتد إلى نواحي الوسطى بشكلٍ أقل".

حالة الطقس موجة البرد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" لـ"سبق": طقس الغد سيظل بارداً.. وانحسار "البرد" الأربعاء المقبل
سبق

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أنَ يشهد يوم غدٍ الاثنين درجات حرارة مماثلة لليوم الأحد، ويوم الأربعاء المقبل يخف البرد مع بقاء الأجواء باردة ليلا ًونهاراً، بارتفاع طفيف في الحرارة من "٣" أو من "٥" درجات عما سجلت عليه اليوم الأحد.

وأكدَ "الحصيني" في تصريح لـ"سبق"، أنَ‏ "الشتاء ينتهي ولا ينتهي البرد في 12/ 7/ 1441هـ"، مبيناً أن النجم الثاني من نجوم الشبط "البلدة" شباط ثاني، وهو الطالع الخامس من طوالع الشتاء ستكون أيامه 13 يوماً، وبدايته ستكون يوم الثلاثاء 3/ 6/ 1441هـ.

وقال "الحصيني": "طالع البلدة ستة كواكب مستديرة خفيفة، أوله محرق وآخره مورِق، وتستمر زيادة النهار ونقصان الليل، وفيه أفضل وقت لزراعة البرسيم، ويزرع فيه البطيخ والقطن، وينقل في آخره أفراخ النخيل"، مشيراً إلى أن الأيام الثلاثة الأخيرة منه جزء من بذرة (الست) الصالحة لزراعة جميع الأشجار.

وتابع: "تقول العرب إذا طلعت البلدة، حممت الجعدة، وأكلت القشدة، وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد أهده".

ولفت إلى أنه يشتد فيها البرد خاصةً إذا ما هبت فيه رياح سيبيرية أو قطبية، ويبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الصغرى 5 درجات مئوية، كما يبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ انحسار موجة البرد المعاشة يوم الأربعاء –إن شاء الله- مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر، ومعتدل نهاراً على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات الغربية.

وتابع: "يوافق ذلك دخول البلدة حالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من مكة، خاصةً المرتفعات منها، والباحة وعسير وجازان، بما فيها سواحلها وجنوب المدينة، قد تمتد إلى نواحي الوسطى بشكلٍ أقل".

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
08:06 PM

"الحصيني" لـ"سبق": طقس الغد سيظل بارداً.. وانحسار "البرد" الأربعاء المقبل

قال: إن الأجواء ستكون باردة ليلا ًونهاراً

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فهد العتيبي - الرياض
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توقعَ الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أنَ يشهد يوم غدٍ الاثنين درجات حرارة مماثلة لليوم الأحد، ويوم الأربعاء المقبل يخف البرد مع بقاء الأجواء باردة ليلا ًونهاراً، بارتفاع طفيف في الحرارة من "٣" أو من "٥" درجات عما سجلت عليه اليوم الأحد.

وأكدَ "الحصيني" في تصريح لـ"سبق"، أنَ‏ "الشتاء ينتهي ولا ينتهي البرد في 12/ 7/ 1441هـ"، مبيناً أن النجم الثاني من نجوم الشبط "البلدة" شباط ثاني، وهو الطالع الخامس من طوالع الشتاء ستكون أيامه 13 يوماً، وبدايته ستكون يوم الثلاثاء 3/ 6/ 1441هـ.

وقال "الحصيني": "طالع البلدة ستة كواكب مستديرة خفيفة، أوله محرق وآخره مورِق، وتستمر زيادة النهار ونقصان الليل، وفيه أفضل وقت لزراعة البرسيم، ويزرع فيه البطيخ والقطن، وينقل في آخره أفراخ النخيل"، مشيراً إلى أن الأيام الثلاثة الأخيرة منه جزء من بذرة (الست) الصالحة لزراعة جميع الأشجار.

وتابع: "تقول العرب إذا طلعت البلدة، حممت الجعدة، وأكلت القشدة، وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد أهده".

ولفت إلى أنه يشتد فيها البرد خاصةً إذا ما هبت فيه رياح سيبيرية أو قطبية، ويبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الصغرى 5 درجات مئوية، كما يبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ انحسار موجة البرد المعاشة يوم الأربعاء –إن شاء الله- مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر، ومعتدل نهاراً على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات الغربية.

وتابع: "يوافق ذلك دخول البلدة حالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من مكة، خاصةً المرتفعات منها، والباحة وعسير وجازان، بما فيها سواحلها وجنوب المدينة، قد تمتد إلى نواحي الوسطى بشكلٍ أقل".

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