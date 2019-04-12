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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

عدد إصابات "كورونا" في هولندا يقفز إلى 25.587

تسجيل 94 وفاة جديدة

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا، 25 ألفًا، اليوم (الأحد)، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2737 بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.

وأوضح المعهد الوطني للصحة في هولندا أنه جرى تسجيل 1188 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 25 ألفًا و587 إصابة؛ وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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عدد إصابات "كورونا" في هولندا يقفز إلى 25.587
سبق

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا، 25 ألفًا، اليوم (الأحد)، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2737 بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.

وأوضح المعهد الوطني للصحة في هولندا أنه جرى تسجيل 1188 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 25 ألفًا و587 إصابة؛ وفقًا لـ"رويترز".

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:30 PM

عدد إصابات "كورونا" في هولندا يقفز إلى 25.587

تسجيل 94 وفاة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا، 25 ألفًا، اليوم (الأحد)، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2737 بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.

وأوضح المعهد الوطني للصحة في هولندا أنه جرى تسجيل 1188 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 25 ألفًا و587 إصابة؛ وفقًا لـ"رويترز".

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