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"الشؤون الإسلامية" تنقل مسابقة الملك سلمان للقرآن عبر "سناب شات"

مواكبة للإعلام الجديد والتقنية الحديثة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للمسابقة المحلية والدولية، نقل وتغطية فعاليات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين، عبر حساب الأمانة في تطبيق "سناب شات".

يأتي ذلك بتوجيهات الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، مواكبة للإعلام الجديد والتقنية الحديثة.

ويُعنى حساب الأمانة في "سناب شات" الذي يحمل عنوان:"alqurancontest" بنشر أخبار ومناشط المسابقة، وجميع الفعاليات المصاحبة لها، وبث صور ومقاطع وتلاوات المتسابقين وأعمال لجنة التحكيم.

وتقام المسابقة في هذه الدورة "افتراضياً" لأول مرة، بسبب ظروف الجائحة، والتي حظيت على مشاهدات عالية.

يذكر أن المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية.

ويشارك في دورتها الثانية والعشرين 131 متسابقًا ومتسابقة من مختلف مناطق المملكة.

وانطلقت التصفيات النهائية الأحد الماضي افتراضيًّا، وتستمر حتى يوم السبت الخامس من شهر رمضان المبارك، ويتجاوز مجموع الجوائز أكثر من ثلاثة ملايين ريال.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تنقل مسابقة الملك سلمان للقرآن عبر "سناب شات"
سبق

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للمسابقة المحلية والدولية، نقل وتغطية فعاليات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين، عبر حساب الأمانة في تطبيق "سناب شات".

يأتي ذلك بتوجيهات الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، مواكبة للإعلام الجديد والتقنية الحديثة.

ويُعنى حساب الأمانة في "سناب شات" الذي يحمل عنوان:"alqurancontest" بنشر أخبار ومناشط المسابقة، وجميع الفعاليات المصاحبة لها، وبث صور ومقاطع وتلاوات المتسابقين وأعمال لجنة التحكيم.

وتقام المسابقة في هذه الدورة "افتراضياً" لأول مرة، بسبب ظروف الجائحة، والتي حظيت على مشاهدات عالية.

يذكر أن المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية.

ويشارك في دورتها الثانية والعشرين 131 متسابقًا ومتسابقة من مختلف مناطق المملكة.

وانطلقت التصفيات النهائية الأحد الماضي افتراضيًّا، وتستمر حتى يوم السبت الخامس من شهر رمضان المبارك، ويتجاوز مجموع الجوائز أكثر من ثلاثة ملايين ريال.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
10:03 PM

"الشؤون الإسلامية" تنقل مسابقة الملك سلمان للقرآن عبر "سناب شات"

مواكبة للإعلام الجديد والتقنية الحديثة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
136

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للمسابقة المحلية والدولية، نقل وتغطية فعاليات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين، عبر حساب الأمانة في تطبيق "سناب شات".

يأتي ذلك بتوجيهات الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، مواكبة للإعلام الجديد والتقنية الحديثة.

ويُعنى حساب الأمانة في "سناب شات" الذي يحمل عنوان:"alqurancontest" بنشر أخبار ومناشط المسابقة، وجميع الفعاليات المصاحبة لها، وبث صور ومقاطع وتلاوات المتسابقين وأعمال لجنة التحكيم.

وتقام المسابقة في هذه الدورة "افتراضياً" لأول مرة، بسبب ظروف الجائحة، والتي حظيت على مشاهدات عالية.

يذكر أن المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية.

ويشارك في دورتها الثانية والعشرين 131 متسابقًا ومتسابقة من مختلف مناطق المملكة.

وانطلقت التصفيات النهائية الأحد الماضي افتراضيًّا، وتستمر حتى يوم السبت الخامس من شهر رمضان المبارك، ويتجاوز مجموع الجوائز أكثر من ثلاثة ملايين ريال.

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