"صحة حائل" تستقبل أكثر من 1200 طلب أوامر إركاب خلال نوفمبر

أصدرت 463 قرار علاج خارج المنطقة و353 طلبًا لنفقات نثرية

استقبلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً بالهيئة الطبية العامة خلال شهر نوفمبر الماضي، 1264 طلب أوامر إركاب علاجية، وأصدرت خلال الفترة نفسها 463 قرار علاج خارج المنطقة، وبلغ عدد طلبات النفقات النثرية 353، بينما أصدرت 52 قراراً إدارياً خلال الفترة نفسها.

يُذكر أن الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، تقوم بتقديم العديد من الخدمات للمستفيدين من المواطنين ودراسة حالتهم الطبية لمن يحتاجون إلى مراكز متقدمة، حيث يتم التنسيق ومخاطبة الجهات التي يتوفر بها علاج الحالة سواءً داخل المملكة أو التنسيق مع الهيئة الطبية العليا بالرياض لتوفير العلاج للحالة بالخارج.