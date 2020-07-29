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"الأرصاد": فرصة هطول أمطار رعدية في المشاعر المقدسة فجر اليوم

الحرارة المتوقعة من 37 إلى 29 درجة والرطوبة بين 35 إلى  75 %

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عن فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً من شمالية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 37 إلى 29 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 35 إلى 75 % ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبيّنة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثالثة فجرًا.

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"الأرصاد": فرصة هطول أمطار رعدية في المشاعر المقدسة فجر اليوم
سبق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عن فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً من شمالية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 37 إلى 29 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 35 إلى 75 % ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبيّنة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثالثة فجرًا.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
01:15 AM

"الأرصاد": فرصة هطول أمطار رعدية في المشاعر المقدسة فجر اليوم

الحرارة المتوقعة من 37 إلى 29 درجة والرطوبة بين 35 إلى  75 %

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
0
1,235

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عن فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً من شمالية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 37 إلى 29 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 35 إلى 75 % ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبيّنة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثالثة فجرًا.

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