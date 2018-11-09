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بالصور.. هطول أمطار متفرقة على "عفيف" وقراها

شكّلت بحيرات بالشوارع.. والحُفَر تتصيد المركبات

تشهد محافظة عفيف وقراها، منذ مساء أمس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، أدت إلى تكون بحيرات مائية في بعض الشوارع الداخلية والتقاطعات بالمحافظة؛ مما أسفر عن تعطل بعض المركبات.

وشملت الأمطارُ مختلفَ أرجاء المراكز والقرى التابعة لعفيف، وسالت على إثرها الأودية والشعاب، وارتوت الأرض بالماء.

يُذكر أن شوارع المحافظة تعاني من كثرة الحُفَر التي تتربص بالمركبات بعد أن غطتها المياه وسط تذمر الأهالي لعدم معالجتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. هطول أمطار متفرقة على "عفيف" وقراها
سبق

تشهد محافظة عفيف وقراها، منذ مساء أمس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، أدت إلى تكون بحيرات مائية في بعض الشوارع الداخلية والتقاطعات بالمحافظة؛ مما أسفر عن تعطل بعض المركبات.

وشملت الأمطارُ مختلفَ أرجاء المراكز والقرى التابعة لعفيف، وسالت على إثرها الأودية والشعاب، وارتوت الأرض بالماء.

يُذكر أن شوارع المحافظة تعاني من كثرة الحُفَر التي تتربص بالمركبات بعد أن غطتها المياه وسط تذمر الأهالي لعدم معالجتها.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
02:16 PM

بالصور.. هطول أمطار متفرقة على "عفيف" وقراها

شكّلت بحيرات بالشوارع.. والحُفَر تتصيد المركبات

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
0
2,256

تشهد محافظة عفيف وقراها، منذ مساء أمس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، أدت إلى تكون بحيرات مائية في بعض الشوارع الداخلية والتقاطعات بالمحافظة؛ مما أسفر عن تعطل بعض المركبات.

وشملت الأمطارُ مختلفَ أرجاء المراكز والقرى التابعة لعفيف، وسالت على إثرها الأودية والشعاب، وارتوت الأرض بالماء.

يُذكر أن شوارع المحافظة تعاني من كثرة الحُفَر التي تتربص بالمركبات بعد أن غطتها المياه وسط تذمر الأهالي لعدم معالجتها.

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