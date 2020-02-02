"سعود بن جلوي" يفتتح مهرجان المسرح الخليجي الخامس بجامعة المؤسس

كرّم خريجي مسرح الجامعة من مؤلفين ومخرجين وممثلين

افتتح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي فعاليات مهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، والذي تستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز على مدار خمسة أيام، بمشاركة 12 جامعة خليجية وأكثر من 100 طالب، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف، ومدير عام قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عادل بن خليفة الزياني.

وأوضح مدير عام قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عادل بن خليفة الزياني، حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على تحقيق تطلعات القيادة في تعزيز مسيرة العمل المشترك، وتوسيع مجالات الأنشطة الطلابية وإتاحة الفرصة لأبناء الخليج لتقديم إمكاناتهم، وإبراز مواهبهم في مختلف الأعمال المسرحية.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مسرحياً بعنوان "الوافد" وهي إحدى مخرجات مبادرة المسرح لجامعة الملك عبدالعزيز في خدمة المجتمع ضمن رؤية المملكة 2030، وشملت مدينة جدة ومكة والطائف، ثم عرض مرئي استعرض مشاركات الجامعات الخليجية المشاركة في المهرجان.

عقب ذلك كرم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي رواد المسرح بجامعة الملك عبدالعزيز من مؤلفين ومخرجين وفنيين، قدّمهم نادي المسرح بجامعة المؤسس على مدار 40 عاماً من تأسيس المسرح بالجامعة.