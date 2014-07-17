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"الطب البديل" عن "المرمية": لها استخدامات لكنها قد تكون سامّة في هذه الحالة

المركز حذّر من استخدام النبات في عديد من الحالات بينها الحمل والرضاعة

أكّد المركز الوطني للطب البديل، اليوم، أن نبات المرمية له استخداماتٌ عديدة، كما أن له محاذير يجب مراعاتها.

ولفت المركز في تغريدة على حسابه بـ "تويتر"، إلى أن نبات المرمية أو "القويسة المخزنية" موطنه البحر الأبيض المتوسط، ويزرع أيضاً في معظم بلدان العالم ويعد طارداً للريح لاحتوائه على مادة الثوجون ومضاداً للالتهابات مثل التهاب الحلق، كما أنه يستخدم أيضاً في حالات الإسهال.

وحذّر المركز من أن الثوجون الموجود في الزيت الطيّار يعد ساماً إذا ما أُفرط في استخدامه، ولا ينصح باستخدامه خلال الحمل والرضاعة، ويجب عدم استخدامه من قِبل مَن يعانون الحساسية لهذه النبتة.

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"الطب البديل" عن "المرمية": لها استخدامات لكنها قد تكون سامّة في هذه الحالة
سبق

أكّد المركز الوطني للطب البديل، اليوم، أن نبات المرمية له استخداماتٌ عديدة، كما أن له محاذير يجب مراعاتها.

ولفت المركز في تغريدة على حسابه بـ "تويتر"، إلى أن نبات المرمية أو "القويسة المخزنية" موطنه البحر الأبيض المتوسط، ويزرع أيضاً في معظم بلدان العالم ويعد طارداً للريح لاحتوائه على مادة الثوجون ومضاداً للالتهابات مثل التهاب الحلق، كما أنه يستخدم أيضاً في حالات الإسهال.

وحذّر المركز من أن الثوجون الموجود في الزيت الطيّار يعد ساماً إذا ما أُفرط في استخدامه، ولا ينصح باستخدامه خلال الحمل والرضاعة، ويجب عدم استخدامه من قِبل مَن يعانون الحساسية لهذه النبتة.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
10:07 AM

"الطب البديل" عن "المرمية": لها استخدامات لكنها قد تكون سامّة في هذه الحالة

المركز حذّر من استخدام النبات في عديد من الحالات بينها الحمل والرضاعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد المركز الوطني للطب البديل، اليوم، أن نبات المرمية له استخداماتٌ عديدة، كما أن له محاذير يجب مراعاتها.

ولفت المركز في تغريدة على حسابه بـ "تويتر"، إلى أن نبات المرمية أو "القويسة المخزنية" موطنه البحر الأبيض المتوسط، ويزرع أيضاً في معظم بلدان العالم ويعد طارداً للريح لاحتوائه على مادة الثوجون ومضاداً للالتهابات مثل التهاب الحلق، كما أنه يستخدم أيضاً في حالات الإسهال.

وحذّر المركز من أن الثوجون الموجود في الزيت الطيّار يعد ساماً إذا ما أُفرط في استخدامه، ولا ينصح باستخدامه خلال الحمل والرضاعة، ويجب عدم استخدامه من قِبل مَن يعانون الحساسية لهذه النبتة.

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