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111 ألف رسالة نصية تبثها "التعليم" لهواتف المعلمين والمعلمات

ضمن فعاليات احتفال إدارة العلاقات العامة بيومهم العالمي

تلقت هواتف المعلمين والمعلمات بمحافظة الطائف، صباح اليوم السبت، رسائل نصية خاصة بلغت أكثر من 111 ألف رسالة.

وقد بثت الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة ممثلةً في إدارة العلاقات العامة والإعلام، هذه الرسائل، بالتعاون مع إدارة شؤون المعلمين، ضمن فعاليات الإدارة للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون الشباب.. مستقبل مهنة التعليم"، بمتابعة من المدير العام للتعليم طلال اللهيبي.

وتضمنت التهنئة، التقدير والفضل للمعلمين والمعلمات على جهودهم في الميدان التربوي، إذ يعدّون الركيزة الأساسية في تعليم المجتمع، بالإضافة إلى دورهم الفاعل في تنشئة الطلاب والطالبات.

واستهدف الوسم الوزاري الذي أطلقته وزارة التعليم على "تويتر" بهذه المناسبة رصد مشاعر التقدير والاعتزاز لبناة المستقبل ورسل العلم والمعرفة "المعلمين والمعلمات"، #عطاء_المعلم_مستقبل_للوطن.

ونصت الرسائل على الآتي: منك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى، ومنك تعلمنا كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل، ومعك أيقنا ألا مستحيل في سبيل الإبداع والرقي، لذا فرضَ علينا تكريمك بالثناء والدعاء على ما تقدمونه لأبناء وبنات الوطن".

الطائف الإدارة العامة للتعليم إدارة العلاقات العامة والإعلام إدارة شؤون المعلمين اليوم العالمي للمعلم وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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111 ألف رسالة نصية تبثها "التعليم" لهواتف المعلمين والمعلمات
سبق

تلقت هواتف المعلمين والمعلمات بمحافظة الطائف، صباح اليوم السبت، رسائل نصية خاصة بلغت أكثر من 111 ألف رسالة.

وقد بثت الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة ممثلةً في إدارة العلاقات العامة والإعلام، هذه الرسائل، بالتعاون مع إدارة شؤون المعلمين، ضمن فعاليات الإدارة للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون الشباب.. مستقبل مهنة التعليم"، بمتابعة من المدير العام للتعليم طلال اللهيبي.

وتضمنت التهنئة، التقدير والفضل للمعلمين والمعلمات على جهودهم في الميدان التربوي، إذ يعدّون الركيزة الأساسية في تعليم المجتمع، بالإضافة إلى دورهم الفاعل في تنشئة الطلاب والطالبات.

واستهدف الوسم الوزاري الذي أطلقته وزارة التعليم على "تويتر" بهذه المناسبة رصد مشاعر التقدير والاعتزاز لبناة المستقبل ورسل العلم والمعرفة "المعلمين والمعلمات"، #عطاء_المعلم_مستقبل_للوطن.

ونصت الرسائل على الآتي: منك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى، ومنك تعلمنا كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل، ومعك أيقنا ألا مستحيل في سبيل الإبداع والرقي، لذا فرضَ علينا تكريمك بالثناء والدعاء على ما تقدمونه لأبناء وبنات الوطن".

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
05:06 PM

111 ألف رسالة نصية تبثها "التعليم" لهواتف المعلمين والمعلمات

ضمن فعاليات احتفال إدارة العلاقات العامة بيومهم العالمي

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فهد العتيبي - الطائف
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تلقت هواتف المعلمين والمعلمات بمحافظة الطائف، صباح اليوم السبت، رسائل نصية خاصة بلغت أكثر من 111 ألف رسالة.

وقد بثت الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة ممثلةً في إدارة العلاقات العامة والإعلام، هذه الرسائل، بالتعاون مع إدارة شؤون المعلمين، ضمن فعاليات الإدارة للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون الشباب.. مستقبل مهنة التعليم"، بمتابعة من المدير العام للتعليم طلال اللهيبي.

وتضمنت التهنئة، التقدير والفضل للمعلمين والمعلمات على جهودهم في الميدان التربوي، إذ يعدّون الركيزة الأساسية في تعليم المجتمع، بالإضافة إلى دورهم الفاعل في تنشئة الطلاب والطالبات.

واستهدف الوسم الوزاري الذي أطلقته وزارة التعليم على "تويتر" بهذه المناسبة رصد مشاعر التقدير والاعتزاز لبناة المستقبل ورسل العلم والمعرفة "المعلمين والمعلمات"، #عطاء_المعلم_مستقبل_للوطن.

ونصت الرسائل على الآتي: منك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى، ومنك تعلمنا كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل، ومعك أيقنا ألا مستحيل في سبيل الإبداع والرقي، لذا فرضَ علينا تكريمك بالثناء والدعاء على ما تقدمونه لأبناء وبنات الوطن".

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