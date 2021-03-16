"تراحم الشرقية": حاسب آلي لكل طالب وطالبة من أبناء السجناء والمفرج عنهم

للمساعدة في التعلم عن بُعد في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية "تراحم"، مبادرة لمساعدة أبناء وبنات السجناء على التعلم عن بُعد، في ظل ما تشهده المملكة من تعليق للدراسة كإجراء وقائي لمنع انتشاء فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح المدير التنفيذي لتراحم الشرقية الدكتور يوسف بن عمر الراشد، أن فكرة المبادرة جاءت متزامنة مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في سبيل التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأضاف "الراشد": نحن في تراحم الشرقية نحرص على سد احتياجات أسر السجناء والمفرج عنهم، كما نستشعر الفراغ الذي يُحدثه غياب السجين عن أسرته؛ ومن هنا فقد أطلقنا في وقت سابق مبادرة المركز التربوي التعليمي الذي يهدف لتنمية الجوانب الشخصية لأبناء وبنات النزلاء، ويقدم لهم برامج تعليمية وتربوية وإرشادية واجتماعية ومهارية في الفترة المسائية.

وتابع: الآن بعد تعليق الدراسة رأينا أن الأبناء المسجلين لدينا في المركز في أشد الحاجة لأجهزة حاسب آلي تُمَكّنهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد من خلال المنصات الإلكترونية التي وفّرتها لهم وزارة التعليم فأطلقنا مبادرة (حاسب لكل طالب).

وأضاف "الراشد": وفّرنا ١٠٠ جهاز حاسب آلي بدعم وتعاون من جمعية ارتقاء، وبدأنا بتوزيعها على مستفيدي تراحم الشرقية من الطلاب والطالبات المسجلين في المركز التربوي التعليمي والبالغ عددهم ٩٢ طالبًا وطالبة، كما نسعى في الفترة المقبلة لتوفير جهاز حاسب آلي لكل أسرة من الأسر المسجلة لدينا، والبالغ عددها ٧٣٥ أسرة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية.