النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تراحم الشرقية": حاسب آلي لكل طالب وطالبة من أبناء السجناء والمفرج عنهم

للمساعدة في التعلم عن بُعد في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية "تراحم"، مبادرة لمساعدة أبناء وبنات السجناء على التعلم عن بُعد، في ظل ما تشهده المملكة من تعليق للدراسة كإجراء وقائي لمنع انتشاء فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح المدير التنفيذي لتراحم الشرقية الدكتور يوسف بن عمر الراشد، أن فكرة المبادرة جاءت متزامنة مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في سبيل التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأضاف "الراشد": نحن في تراحم الشرقية نحرص على سد احتياجات أسر السجناء والمفرج عنهم، كما نستشعر الفراغ الذي يُحدثه غياب السجين عن أسرته؛ ومن هنا فقد أطلقنا في وقت سابق مبادرة المركز التربوي التعليمي الذي يهدف لتنمية الجوانب الشخصية لأبناء وبنات النزلاء، ويقدم لهم برامج تعليمية وتربوية وإرشادية واجتماعية ومهارية في الفترة المسائية.

وتابع: الآن بعد تعليق الدراسة رأينا أن الأبناء المسجلين لدينا في المركز في أشد الحاجة لأجهزة حاسب آلي تُمَكّنهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد من خلال المنصات الإلكترونية التي وفّرتها لهم وزارة التعليم فأطلقنا مبادرة (حاسب لكل طالب).

وأضاف "الراشد": وفّرنا ١٠٠ جهاز حاسب آلي بدعم وتعاون من جمعية ارتقاء، وبدأنا بتوزيعها على مستفيدي تراحم الشرقية من الطلاب والطالبات المسجلين في المركز التربوي التعليمي والبالغ عددهم ٩٢ طالبًا وطالبة، كما نسعى في الفترة المقبلة لتوفير جهاز حاسب آلي لكل أسرة من الأسر المسجلة لدينا، والبالغ عددها ٧٣٥ أسرة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية.

اللجنة الوطنية لرعاية السجناء المنطقة الشرقية تراحم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تراحم الشرقية": حاسب آلي لكل طالب وطالبة من أبناء السجناء والمفرج عنهم
سبق

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية "تراحم"، مبادرة لمساعدة أبناء وبنات السجناء على التعلم عن بُعد، في ظل ما تشهده المملكة من تعليق للدراسة كإجراء وقائي لمنع انتشاء فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح المدير التنفيذي لتراحم الشرقية الدكتور يوسف بن عمر الراشد، أن فكرة المبادرة جاءت متزامنة مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في سبيل التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأضاف "الراشد": نحن في تراحم الشرقية نحرص على سد احتياجات أسر السجناء والمفرج عنهم، كما نستشعر الفراغ الذي يُحدثه غياب السجين عن أسرته؛ ومن هنا فقد أطلقنا في وقت سابق مبادرة المركز التربوي التعليمي الذي يهدف لتنمية الجوانب الشخصية لأبناء وبنات النزلاء، ويقدم لهم برامج تعليمية وتربوية وإرشادية واجتماعية ومهارية في الفترة المسائية.

وتابع: الآن بعد تعليق الدراسة رأينا أن الأبناء المسجلين لدينا في المركز في أشد الحاجة لأجهزة حاسب آلي تُمَكّنهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد من خلال المنصات الإلكترونية التي وفّرتها لهم وزارة التعليم فأطلقنا مبادرة (حاسب لكل طالب).

وأضاف "الراشد": وفّرنا ١٠٠ جهاز حاسب آلي بدعم وتعاون من جمعية ارتقاء، وبدأنا بتوزيعها على مستفيدي تراحم الشرقية من الطلاب والطالبات المسجلين في المركز التربوي التعليمي والبالغ عددهم ٩٢ طالبًا وطالبة، كما نسعى في الفترة المقبلة لتوفير جهاز حاسب آلي لكل أسرة من الأسر المسجلة لدينا، والبالغ عددها ٧٣٥ أسرة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
12:14 PM

"تراحم الشرقية": حاسب آلي لكل طالب وطالبة من أبناء السجناء والمفرج عنهم

للمساعدة في التعلم عن بُعد في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
570

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية "تراحم"، مبادرة لمساعدة أبناء وبنات السجناء على التعلم عن بُعد، في ظل ما تشهده المملكة من تعليق للدراسة كإجراء وقائي لمنع انتشاء فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح المدير التنفيذي لتراحم الشرقية الدكتور يوسف بن عمر الراشد، أن فكرة المبادرة جاءت متزامنة مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في سبيل التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأضاف "الراشد": نحن في تراحم الشرقية نحرص على سد احتياجات أسر السجناء والمفرج عنهم، كما نستشعر الفراغ الذي يُحدثه غياب السجين عن أسرته؛ ومن هنا فقد أطلقنا في وقت سابق مبادرة المركز التربوي التعليمي الذي يهدف لتنمية الجوانب الشخصية لأبناء وبنات النزلاء، ويقدم لهم برامج تعليمية وتربوية وإرشادية واجتماعية ومهارية في الفترة المسائية.

وتابع: الآن بعد تعليق الدراسة رأينا أن الأبناء المسجلين لدينا في المركز في أشد الحاجة لأجهزة حاسب آلي تُمَكّنهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد من خلال المنصات الإلكترونية التي وفّرتها لهم وزارة التعليم فأطلقنا مبادرة (حاسب لكل طالب).

وأضاف "الراشد": وفّرنا ١٠٠ جهاز حاسب آلي بدعم وتعاون من جمعية ارتقاء، وبدأنا بتوزيعها على مستفيدي تراحم الشرقية من الطلاب والطالبات المسجلين في المركز التربوي التعليمي والبالغ عددهم ٩٢ طالبًا وطالبة، كما نسعى في الفترة المقبلة لتوفير جهاز حاسب آلي لكل أسرة من الأسر المسجلة لدينا، والبالغ عددها ٧٣٥ أسرة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,298
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,693
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,598
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,677

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة