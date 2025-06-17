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"الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا لشاب في رام الله

مي الكيلة: ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 701 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب في رام الله.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة؛ في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلنت إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.

وزارة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا لشاب في رام الله
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب في رام الله.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة؛ في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلنت إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
12:23 PM

"الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا لشاب في رام الله

مي الكيلة: ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 701 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب في رام الله.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة؛ في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلنت إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.

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