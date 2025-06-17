وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة؛ في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلنت إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.

"الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا لشاب في رام الله وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-17 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب في رام الله. وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة؛ في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلنت إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 12:23 PM

"الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا لشاب في رام الله مي الكيلة: ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 701 حالة





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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب في رام الله.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة؛ في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلنت إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.