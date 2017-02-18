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"طقس الجمعة": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على 7 مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة

سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والقصيم وأجزاءٍ من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، وحائل، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، وتكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طقس الجمعة": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على 7 مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والقصيم وأجزاءٍ من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، وحائل، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، وتكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
12:54 PM

"طقس الجمعة": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على 7 مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة

سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,941

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والقصيم وأجزاءٍ من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، وحائل، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، وتكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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