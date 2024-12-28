البرتغالي "خيسوس" ينهي علاقته مع بنفيكا.. هل ستكون وجهته المقبلة الهلال؟

أعلن نادي بنفيكا ثالث الدوري البرتغالي لكرة القدم الثلاثاء انفصاله عن مدربه البرتغالي خورخي خيسوس بسبب النتائج السيئة.

وقال النادي في بيان إن بنفيكا وخيسوس توصلا إلى اتفاق لإنهاء عقد عمله الرياضي بأثر فوري، موضحًا أن مدرب الفريق الرديف نيلسون فيريسيمو سيحل محله حتى نهاية الموسم.

وجاءت إقالة خيسوس، البالغ من العمر "67 عامًا"، على الرغم من نجاحه في قيادة بنفيكا إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونيخ الألماني وعلى حساب برشلونة الإسباني.

ودفع خيسوس ثمن خروج بنفيكا من الدور الرابع لمسابقة الكأس المحلية بخسارته المذلة أمام غريمه التقليدي بورتو بثلاثية نظيفة الخميس الماضي، بالإضافة إلى خسارته دربي لشبونة على أرضه أمام جاره سبورتينغ مطلع الشهر الحالي في الدوري.

ومن المتوقع أن يعود خيسوس إلى البرازيل من جديد لقيادة فريق فلامنجو، والذي حقق معه نجاحات كثيرة حيث فاز معه بخمسة ألقاب في عام واحد كأس ليبرتادوريس، الدوري البرازيلي، الكأس السوبر المحلية، الكأس السوبر الأمريكية الجنوبية وبطولة ولاية ريو دي جانيرو.

في حين تتمنى جماهير الهلال، عودة المدرب المخضرم لتولي القيادة الفنية للفريق الكروي الأول، كونه يحظى بشعبية جارفة لدى عشاق الفريق، ولاسيما في ظل تراجع النتائج تحت قيادة مواطنه لييوناردو جارديم، وارتفاع الأصوات المطالبة برحيله.