بعد غدٍ.. "أدبي الطائف" يدشن مبادرة "إثراء الثقافية"

تعنى بنشر ثقافة القراءة وفنونها وجني المعرفة

يدشن نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، مساء بعد غدٍ الأربعاء، مبادرة إثراء الثقافية في نادي الطائف الأدبي الثقافي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي عطالله بن مسفر الجعيد، أن مبادرة إثراء الثقافية تقدم بها فريق إثراء الثقافي، وتعنى بنشر ثقافة القراءة وفنونها وطرقها وجني المعرفة بين أوساط المجتمع تحت إشراف نادي الطائف الأدبي الثقافي.

وأشار "الجعيد" إلى أن مبادرة إثراء ستنفذ برامج جماهيرية تستهدف جميع فئات المجتمع، وبرامج تطويرية وتثقيفية متخصصة، تستهدف أعضاء فريق المبادرة، داعياً المثقفين والمثقفات لحضور حفل تدشين المبادرة، والذي سيقام بعد صلاة العشاء بمقر النادي بحي الفيصلية.