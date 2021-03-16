"العقاري" يؤكد استمرارية إيداع الدعم لحسابات مستفيدي "سكني" في الموعد المحدد

في ظل متانة وسرعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منظومة الإسكان وجهات التمويل

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي التزام الصندوق بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان والصندوق في موعده المحدد شهرياً.

‎وقال "ابن ماضي": دعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم سيتم إيداعها لشهر مارس الحالي في وقتها المحدد، ويرجع ذلك إلى متانة وسرعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك وشركات التمويل.

‎وأضاف: التكاملية في تقديم الخدمات بين الصندوق العقاري ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية من القطاع الخاص تتميز بالسهولة والسرعة، ضمن عملية تقنية عالية الدقة بداية من تقديم المستفيد على "القرض المدعُوم"، وحتى انتهاء الإجراءات بتوقيع عقد التمويل وحصوله على السكن الملائم، ومن ثم إيداع الدعم الشهري طيلة مدة العقد، وذلك بكل يسر وسهولة دون الحاجة للاستعانة بالموظفين أو زيارة الفروع.

‎وأردف: إنجاز العمل اليومي في صندوق التنمية العقارية مستمر، ولن يتأثر بالإجراءات الإحترازية والوقائية الذي وجهت به حكومة خادم الحرمين الشريفين والمتمثل في تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً، مؤكداً حرص برنامج "سكني" على تملك المواطنين للسكن وإنهاء إجراءاتهم التمويلية دون تأخير.

‎وأشار إلى أن الصندوق العقاري يتيح أكثر من 30 خدمة إلكترونية لعموم المواطنين عن بُعد دون الحاجة لزيارة الفروع، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري التي ستسهم في تسهيل وتيسير تملك السكن بأسرع وقت ممكن.

‎وبيّن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق ارتكزت خطته الاستراتيجية منذ إعلان برنامج التحول عام 2017م على استحداث وتطوير وأتمتة إجراءات الأعمال باستخدام أحدث التقنيات، وإيماناً منه بأهمية تطبيق التقنية الإلكترونية في مجال الحلول التمويلية والسكنية، فقد عمل على تطبيق أحدث المعايير في العالمية في خدماته الإلكترونية؛ حرصاً منه على تيسير وتسهيل واختصار الجهد والوقت على المستفيدين للحصول على المسكن الملائم.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية خصص فريق يعمل على مدار الساعة عن بعُد لمساندة أو تقديم الدعم وذلك تسهيلاً لإجراءات الحصول على التمويل المدعوم بكل يسر وسهولة، كما أن مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية.