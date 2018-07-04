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أمانة عسير تجتمع في "غرفة أبها" لمناقشة فرص الاستثمار العقاري

بحث تفعيل دور الجهات المعنية وإعداد خطط لجذب رؤوس الأموال

عقدت إدارة الاستثمار بأمانة منطقة عسير، اجتماعها الثاني في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأبها، ضِمن أعمال اللجنة العقارية؛ بهدف بحث فرص الاستثمارات العقارية بمنطقة عسير.

وعُقد الاجتماع بحضور محمد بن فاهدة رئيس اللجنة وممثلها بمجلس الغرف، وم.علي الحيد مدير عام إدارة الاستثمار بأمانة منطقة عسير، وجميل العسيري من إدارة الاستثمار بأمانة عسير، وسعيد آل مساعد عضو اللجنة، ومحمد الحصان عضو اللجنة.

‏وأشاد "الحيد" بتشكيل اللجنة العقارية المشكّلة من قِبَل أمانة المنطقة والغرفة التجارية بأبها؛ لبحث تذليل معوقات الاستثمار في منطقة عسير.

وأشاد "الحيد" بأهمية توفير الفرص الاستثمارية والمواقع الخاصة بالاستثمار في شتى المجالات وإعداد خارطة استثمارية بالمشروعات العقارية الاستراتيجية بعسير والمحافظات ‏التابعة.

وأضاف: شَهِد الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية العقارية المُعَدة من قِبَل أمانة المنطقة، وتمت مناقشة سبل تفعيل دور الجهات المعنية بملف الاستثمار بالمنطقة وآليات إعداد وتنفيذ الخارطة الاستثمارية العقارية.

وأردف: الأعمال قائمة على قدم وساق بجهود مشتركة بين أمانة منطقة عسير والغرفة التجارية الصناعية بأبها لإعداد خطط استثمارية تستطيع جذب رؤوس الأموال اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة.

جدير بالذكر أن الاجتماع خرج بعدة توصيات؛ من أبرزها توقيع مذكرة تفاهم لتسويق الفرص الاستثمارية بمنطقة عسير مع أمانة المنطقة.

وأوصت اللجنة بالرفع إلى أمانة عسير بخصوص استثناء بعض الأنظمة لتيسير الفرص الاستثمارية والرفع بها، إضافة إلى حصر احتياجات المنطقة الاستثمارية.

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أمانة عسير تجتمع في "غرفة أبها" لمناقشة فرص الاستثمار العقاري
سبق

عقدت إدارة الاستثمار بأمانة منطقة عسير، اجتماعها الثاني في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأبها، ضِمن أعمال اللجنة العقارية؛ بهدف بحث فرص الاستثمارات العقارية بمنطقة عسير.

وعُقد الاجتماع بحضور محمد بن فاهدة رئيس اللجنة وممثلها بمجلس الغرف، وم.علي الحيد مدير عام إدارة الاستثمار بأمانة منطقة عسير، وجميل العسيري من إدارة الاستثمار بأمانة عسير، وسعيد آل مساعد عضو اللجنة، ومحمد الحصان عضو اللجنة.

‏وأشاد "الحيد" بتشكيل اللجنة العقارية المشكّلة من قِبَل أمانة المنطقة والغرفة التجارية بأبها؛ لبحث تذليل معوقات الاستثمار في منطقة عسير.

وأشاد "الحيد" بأهمية توفير الفرص الاستثمارية والمواقع الخاصة بالاستثمار في شتى المجالات وإعداد خارطة استثمارية بالمشروعات العقارية الاستراتيجية بعسير والمحافظات ‏التابعة.

وأضاف: شَهِد الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية العقارية المُعَدة من قِبَل أمانة المنطقة، وتمت مناقشة سبل تفعيل دور الجهات المعنية بملف الاستثمار بالمنطقة وآليات إعداد وتنفيذ الخارطة الاستثمارية العقارية.

وأردف: الأعمال قائمة على قدم وساق بجهود مشتركة بين أمانة منطقة عسير والغرفة التجارية الصناعية بأبها لإعداد خطط استثمارية تستطيع جذب رؤوس الأموال اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة.

جدير بالذكر أن الاجتماع خرج بعدة توصيات؛ من أبرزها توقيع مذكرة تفاهم لتسويق الفرص الاستثمارية بمنطقة عسير مع أمانة المنطقة.

وأوصت اللجنة بالرفع إلى أمانة عسير بخصوص استثناء بعض الأنظمة لتيسير الفرص الاستثمارية والرفع بها، إضافة إلى حصر احتياجات المنطقة الاستثمارية.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
12:52 PM

أمانة عسير تجتمع في "غرفة أبها" لمناقشة فرص الاستثمار العقاري

بحث تفعيل دور الجهات المعنية وإعداد خطط لجذب رؤوس الأموال

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ظافر الشهري - عسير
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عقدت إدارة الاستثمار بأمانة منطقة عسير، اجتماعها الثاني في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأبها، ضِمن أعمال اللجنة العقارية؛ بهدف بحث فرص الاستثمارات العقارية بمنطقة عسير.

وعُقد الاجتماع بحضور محمد بن فاهدة رئيس اللجنة وممثلها بمجلس الغرف، وم.علي الحيد مدير عام إدارة الاستثمار بأمانة منطقة عسير، وجميل العسيري من إدارة الاستثمار بأمانة عسير، وسعيد آل مساعد عضو اللجنة، ومحمد الحصان عضو اللجنة.

‏وأشاد "الحيد" بتشكيل اللجنة العقارية المشكّلة من قِبَل أمانة المنطقة والغرفة التجارية بأبها؛ لبحث تذليل معوقات الاستثمار في منطقة عسير.

وأشاد "الحيد" بأهمية توفير الفرص الاستثمارية والمواقع الخاصة بالاستثمار في شتى المجالات وإعداد خارطة استثمارية بالمشروعات العقارية الاستراتيجية بعسير والمحافظات ‏التابعة.

وأضاف: شَهِد الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية العقارية المُعَدة من قِبَل أمانة المنطقة، وتمت مناقشة سبل تفعيل دور الجهات المعنية بملف الاستثمار بالمنطقة وآليات إعداد وتنفيذ الخارطة الاستثمارية العقارية.

وأردف: الأعمال قائمة على قدم وساق بجهود مشتركة بين أمانة منطقة عسير والغرفة التجارية الصناعية بأبها لإعداد خطط استثمارية تستطيع جذب رؤوس الأموال اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة.

جدير بالذكر أن الاجتماع خرج بعدة توصيات؛ من أبرزها توقيع مذكرة تفاهم لتسويق الفرص الاستثمارية بمنطقة عسير مع أمانة المنطقة.

وأوصت اللجنة بالرفع إلى أمانة عسير بخصوص استثناء بعض الأنظمة لتيسير الفرص الاستثمارية والرفع بها، إضافة إلى حصر احتياجات المنطقة الاستثمارية.

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