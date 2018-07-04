أمانة عسير تجتمع في "غرفة أبها" لمناقشة فرص الاستثمار العقاري
بحث تفعيل دور الجهات المعنية وإعداد خطط لجذب رؤوس الأموال
عقدت إدارة الاستثمار بأمانة منطقة عسير، اجتماعها الثاني في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأبها، ضِمن أعمال اللجنة العقارية؛ بهدف بحث فرص الاستثمارات العقارية بمنطقة عسير.
وعُقد الاجتماع بحضور محمد بن فاهدة رئيس اللجنة وممثلها بمجلس الغرف، وم.علي الحيد مدير عام إدارة الاستثمار بأمانة منطقة عسير، وجميل العسيري من إدارة الاستثمار بأمانة عسير، وسعيد آل مساعد عضو اللجنة، ومحمد الحصان عضو اللجنة.
وأشاد "الحيد" بتشكيل اللجنة العقارية المشكّلة من قِبَل أمانة المنطقة والغرفة التجارية بأبها؛ لبحث تذليل معوقات الاستثمار في منطقة عسير.
وأشاد "الحيد" بأهمية توفير الفرص الاستثمارية والمواقع الخاصة بالاستثمار في شتى المجالات وإعداد خارطة استثمارية بالمشروعات العقارية الاستراتيجية بعسير والمحافظات التابعة.
أمانة عسير تجتمع في "غرفة أبها" لمناقشة فرص الاستثمار العقاري
ظافر الشهريسبق2018-07-04
عقدت إدارة الاستثمار بأمانة منطقة عسير، اجتماعها الثاني في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأبها، ضِمن أعمال اللجنة العقارية؛ بهدف بحث فرص الاستثمارات العقارية بمنطقة عسير.
وعُقد الاجتماع بحضور محمد بن فاهدة رئيس اللجنة وممثلها بمجلس الغرف، وم.علي الحيد مدير عام إدارة الاستثمار بأمانة منطقة عسير، وجميل العسيري من إدارة الاستثمار بأمانة عسير، وسعيد آل مساعد عضو اللجنة، ومحمد الحصان عضو اللجنة.
وأشاد "الحيد" بتشكيل اللجنة العقارية المشكّلة من قِبَل أمانة المنطقة والغرفة التجارية بأبها؛ لبحث تذليل معوقات الاستثمار في منطقة عسير.
وأشاد "الحيد" بأهمية توفير الفرص الاستثمارية والمواقع الخاصة بالاستثمار في شتى المجالات وإعداد خارطة استثمارية بالمشروعات العقارية الاستراتيجية بعسير والمحافظات التابعة.
عقدت إدارة الاستثمار بأمانة منطقة عسير، اجتماعها الثاني في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأبها، ضِمن أعمال اللجنة العقارية؛ بهدف بحث فرص الاستثمارات العقارية بمنطقة عسير.
وعُقد الاجتماع بحضور محمد بن فاهدة رئيس اللجنة وممثلها بمجلس الغرف، وم.علي الحيد مدير عام إدارة الاستثمار بأمانة منطقة عسير، وجميل العسيري من إدارة الاستثمار بأمانة عسير، وسعيد آل مساعد عضو اللجنة، ومحمد الحصان عضو اللجنة.
وأشاد "الحيد" بتشكيل اللجنة العقارية المشكّلة من قِبَل أمانة المنطقة والغرفة التجارية بأبها؛ لبحث تذليل معوقات الاستثمار في منطقة عسير.
وأشاد "الحيد" بأهمية توفير الفرص الاستثمارية والمواقع الخاصة بالاستثمار في شتى المجالات وإعداد خارطة استثمارية بالمشروعات العقارية الاستراتيجية بعسير والمحافظات التابعة.