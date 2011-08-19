"الحقيل": الاستثمار في الكفاءات الوطنية محرك مهم لقيادة التحول

خلال مشاركته في "Think Tank" التي أقامتها مجموعة هارفرد

شارك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في الجلسة الحوارية "Think Tank" والتي أقامتها مجموعة هارفرد، تحت عنوان "قيادة التحول في القطاع العام في المملكة".

وناقشت الجلسة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع العام في السعودية، حيث شدد "الحقيل" على أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، باعتبارها محركاً مهماً في قيادة التحول بالمملكة، وذلك عبر تعزيز بيئة داعمة للإبداع والابتكار، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى ضرورة التمحور حول العميل عبر التحول من التركيز على الخدمة إلى التركيز على خدمة العميل، وتقديم الخدمات المناسبة من خلال تجربتها وإخضاعها لاختبارات سريعة إلى حين الانتهاء من تصميم الخدمة النهائي.

وناقشت الجلسة سرعة التحول وجدوى القيادة الابتكارية في استغلال المصادر وجذب المهارات المناسبة لصناعة التحول وتحقيق الأهداف، واختيار برامج التطوير المناسبة للجميع، كما تناولت الجلسة المشاركة المجتمعية.

يذكر أن الوزير اختير كأول شخصية عربية للمشاركة في أول "Think Tank" تقيمه هارفرد في الشرق الأوسط.