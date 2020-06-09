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"الصحة" تعلن تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 108571

عسير تسجّل 113 إصابة جديدة بكورونا

50 حالة في خميس مشيط.. و18 بأبها

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 113 موزعة على 11 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 50 حالة، وأبها 18 حالة، وأحد رفيدة 18 حالة، ومحايل عسير 13 حالة، وبيشة 6 حالات، النماص حالتان، والمضة حالتان، المجاردة حالة واحدة، سراة عبيدة حالة واحدة، سبت العلاية حالة واحدة، تبالة حالة واحدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير تسجّل 113 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 113 موزعة على 11 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 50 حالة، وأبها 18 حالة، وأحد رفيدة 18 حالة، ومحايل عسير 13 حالة، وبيشة 6 حالات، النماص حالتان، والمضة حالتان، المجاردة حالة واحدة، سراة عبيدة حالة واحدة، سبت العلاية حالة واحدة، تبالة حالة واحدة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
04:09 PM

عسير تسجّل 113 إصابة جديدة بكورونا

50 حالة في خميس مشيط.. و18 بأبها

A A A
سويد الحارثي - عسير
1
1,840

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 113 موزعة على 11 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 50 حالة، وأبها 18 حالة، وأحد رفيدة 18 حالة، ومحايل عسير 13 حالة، وبيشة 6 حالات، النماص حالتان، والمضة حالتان، المجاردة حالة واحدة، سراة عبيدة حالة واحدة، سبت العلاية حالة واحدة، تبالة حالة واحدة.

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