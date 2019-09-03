برنامج "محترف" يجهز اللاعبين الموهوبين قبل المغادرة لبرشلونة

أقام معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة اليوم الثلاثاء ضمن برنامج "محترف" ورش عمل للاعبي كرة القدم الملتحقين ببرنامج ابتعاث الموهوبين البالغ عددهم 30 لاعباً، قبل مغادرتهم إلى مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك في مقر المعهد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

حيث قدم الدكتور طارق الجهني المختص في الطب النفسي محاضرة عن تطوير الذات وكيفية الاستفادة من برنامج الابتعاث في شتى جوانبه، فيما استعرض الأستاذ محمد البهلال عضو اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في محاضرة أخرى طرق الوقاية من المنشطات وعن الطرق الصحيحة لاستخدام الأدوية واللوائح الخاصة بعقوبات المنشطات.

كما ألقى الدكتور غريب الشويعر أخصائي تغذية، محاضرة عن تغذية الرياضيين بين من خلالها أهمية الالتزام بالتغذية الصحية السليمة للاعب الرياضي، تلا ذلك محاضره مماثلة قدمها المختص في الطب الرياضي الدكتور مبارك المطوع تضمنت علاقة الجهاز الطبي باللاعبين وطرق الوقاية من الإصابات الرياضية.

وأكد مدير معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد أن "إقامة هذه المحاضرات المتنوعة للمنضمين لبرنامج ابتعاث الموهوبين يأتي في إطار حرص المعهد على إكساب اللاعبين معارف في مختلف الجوانب المتعلقة بمشوارهم الرياضي القادم"، مبيناً أن "هذه المحاضرات تأتي بمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لما فيه فائدة لكافة اللاعبين المشاركين في برنامج الابتعاث"، مقدماً شكره للمحاضرين المختصين الذين شاركوا في توعية وتثقيف اللاعبين.

الجدير بالذكر أن برنامج محترف يهدف لتعليم وتمكين اللاعبين المقبلين على الاحتراف الرياضي بالمهارات والمعارف الرياضية اللازمة من أمور طبية ونفسية ومالية واجتماعية.