كم عدد الكيلومترات التي يقطعها الحجاج مشيًا يوميًّا؟.. "سبق" تجيب

شاهدوا المنشآت الحديثة بالسعودية بعدما انتهوا من رمي الجمرات

وثَّقت هواتف الحجاج الذكية عدد الكيلومترات التي يقطعونها يوميًّا داخل المشاعر المقدسة تنقلاً بين مرافق مشعر منى بعدما رموا الجمرة الكبرى، وهم يشاهدون المنشآت، ويتعرفون على تفاصيلها في ظل التقدم الكبير الذي تشهده.

"سبق" استعرضت عبر رصد هواتف عدد من الحجاج عدد الكيلومترات التي سجلتها هواتفهم في مشعر منى، وكان متوسطها ٦ كيلومترات، تجولوا خلالها بين المنشآت، يشاهدون المنشآت الحديثة بعدما انتهوا من رمي الجمرات.