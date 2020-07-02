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لسكان مكة.. تواصل عبر "المرئي" مع أمين ومسؤولي العاصمة المقدسة

ضمن حزمة الإجراءات الوقائية وتمكن المستفيدين من مراجعة معاملاتهم وتقديم شكاواهم

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي، مبادرة الاتصال الافتراضي، والتي تتيح للمستفيدين اللقاء بأمين العاصمة المقدسة ومسؤولي الأمانة عبر التواصل المرئي وبجودة عالية.

وأوضح مدير عام خدمة العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل بن صالح حلواني، أن المبادرة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وتمكن المستفيدين من مراجعة معاملاتهم في الأمانة، وتقديم الشكاوى والملاحظات أو الاقتراحات فيما يخص معاملاتهم أو الخدمات المقدمة لهم بشكلٍ عام، وتيسيرًا على الجميع.

وأكد أن قنوات التواصل التي وفرتها الأمانة متاحة للجميع، وبهدف تسهيل لقاء المستفيدين بمسؤولي الأمانة، وعرض ما لديهم، وذلك خلال يومي الأحد والثلاثاء، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا بمقر الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي، بعد التسجيل وأخذ موعد إلكتروني مسبق من منصة "بلدي" عبر الرابط المرفق أدناه:

https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=210

أو نظام موعد على موقع أمانة العاصمة المقدسة

https://wsrv.holymakkah.gov.sa/Appointments/Customer/StartReqAppt.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لسكان مكة.. تواصل عبر "المرئي" مع أمين ومسؤولي العاصمة المقدسة
سبق

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي، مبادرة الاتصال الافتراضي، والتي تتيح للمستفيدين اللقاء بأمين العاصمة المقدسة ومسؤولي الأمانة عبر التواصل المرئي وبجودة عالية.

وأوضح مدير عام خدمة العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل بن صالح حلواني، أن المبادرة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وتمكن المستفيدين من مراجعة معاملاتهم في الأمانة، وتقديم الشكاوى والملاحظات أو الاقتراحات فيما يخص معاملاتهم أو الخدمات المقدمة لهم بشكلٍ عام، وتيسيرًا على الجميع.

وأكد أن قنوات التواصل التي وفرتها الأمانة متاحة للجميع، وبهدف تسهيل لقاء المستفيدين بمسؤولي الأمانة، وعرض ما لديهم، وذلك خلال يومي الأحد والثلاثاء، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا بمقر الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي، بعد التسجيل وأخذ موعد إلكتروني مسبق من منصة "بلدي" عبر الرابط المرفق أدناه:

https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=210

أو نظام موعد على موقع أمانة العاصمة المقدسة

https://wsrv.holymakkah.gov.sa/Appointments/Customer/StartReqAppt.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
10:32 PM

لسكان مكة.. تواصل عبر "المرئي" مع أمين ومسؤولي العاصمة المقدسة

ضمن حزمة الإجراءات الوقائية وتمكن المستفيدين من مراجعة معاملاتهم وتقديم شكاواهم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي، مبادرة الاتصال الافتراضي، والتي تتيح للمستفيدين اللقاء بأمين العاصمة المقدسة ومسؤولي الأمانة عبر التواصل المرئي وبجودة عالية.

وأوضح مدير عام خدمة العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل بن صالح حلواني، أن المبادرة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وتمكن المستفيدين من مراجعة معاملاتهم في الأمانة، وتقديم الشكاوى والملاحظات أو الاقتراحات فيما يخص معاملاتهم أو الخدمات المقدمة لهم بشكلٍ عام، وتيسيرًا على الجميع.

وأكد أن قنوات التواصل التي وفرتها الأمانة متاحة للجميع، وبهدف تسهيل لقاء المستفيدين بمسؤولي الأمانة، وعرض ما لديهم، وذلك خلال يومي الأحد والثلاثاء، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا بمقر الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي، بعد التسجيل وأخذ موعد إلكتروني مسبق من منصة "بلدي" عبر الرابط المرفق أدناه:

https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=210

أو نظام موعد على موقع أمانة العاصمة المقدسة

https://wsrv.holymakkah.gov.sa/Appointments/Customer/StartReqAppt.

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