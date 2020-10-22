وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 31392، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 552 وفاة بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.

سجّلت لبنان 1450 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 67029 إصابةً.

لبنان تسجّل 1450 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-22 سجّلت لبنان 1450 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 67029 إصابةً. وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 31392، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 552 وفاة بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 10:32 PM

لبنان تسجّل 1450 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة إجمالي الإصابات إلى 67029 والوفيات 552 شخصًا





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سجّلت لبنان 1450 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 67029 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 31392، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 552 وفاة بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.