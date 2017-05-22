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أحد قرّاء "سبق" يعثر على "مفقود الحفر" .. ووالده: سأُخبئ لكم دعوة

بعد ساعات من نشر خبر اختفاء الشاب السوري من منزل ذويه بالمحمدية

عَثَر أحد قُرّاء "سبق"، على شاب سوري مفقود بحفر الباطن، حيث كان ذووه قد ناشدوا، ليلة أمس، البحث عنه في محافظة "حفر الباطن" ومساندة الشرطة، قبل أن يتم التوصل إليه بصحة وعافية.

وكانت "سبق"، قد نشرت ليلة أمس، خبر اختفاء شاب (سوري الجنسية) يبلغ ١٥ عاماً من منزل والده الواقع في حي المحمدية.

والد المفقود "حمد مؤيد الحمود"؛ روى لـ "سبق"، تفاصيل اختفائه، وقال: ابني يُعاني اعتلالات نفسية، وكان قد اختفى من منزلنا إلى جهة غير معلومة.

وعبّر "والده" عن جزيل شكره لمَن أسهم في العثور عليه، وقال: "عاجزٌ عن شكركم وسأُخبئ لكم دعوةً في رمضان".

يُشار إلى أن أحد قرّاء "سبق"، تفاعل مع الخبر، وأسهم في العثور على الشاب بعد ساعاتٍ قليلة من نشر خبر اختفائه، ليُكمل سلسلة الاختفاءات التي يتم العثور عليها بعد ساعات بوساطة القرّاء.

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أحد قرّاء "سبق" يعثر على "مفقود الحفر" .. ووالده: سأُخبئ لكم دعوة
سبق

عَثَر أحد قُرّاء "سبق"، على شاب سوري مفقود بحفر الباطن، حيث كان ذووه قد ناشدوا، ليلة أمس، البحث عنه في محافظة "حفر الباطن" ومساندة الشرطة، قبل أن يتم التوصل إليه بصحة وعافية.

وكانت "سبق"، قد نشرت ليلة أمس، خبر اختفاء شاب (سوري الجنسية) يبلغ ١٥ عاماً من منزل والده الواقع في حي المحمدية.

والد المفقود "حمد مؤيد الحمود"؛ روى لـ "سبق"، تفاصيل اختفائه، وقال: ابني يُعاني اعتلالات نفسية، وكان قد اختفى من منزلنا إلى جهة غير معلومة.

وعبّر "والده" عن جزيل شكره لمَن أسهم في العثور عليه، وقال: "عاجزٌ عن شكركم وسأُخبئ لكم دعوةً في رمضان".

يُشار إلى أن أحد قرّاء "سبق"، تفاعل مع الخبر، وأسهم في العثور على الشاب بعد ساعاتٍ قليلة من نشر خبر اختفائه، ليُكمل سلسلة الاختفاءات التي يتم العثور عليها بعد ساعات بوساطة القرّاء.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
11:05 AM

أحد قرّاء "سبق" يعثر على "مفقود الحفر" .. ووالده: سأُخبئ لكم دعوة

بعد ساعات من نشر خبر اختفاء الشاب السوري من منزل ذويه بالمحمدية

A A A
عمر السبيعي - حفر الباطن
6
15,985

عَثَر أحد قُرّاء "سبق"، على شاب سوري مفقود بحفر الباطن، حيث كان ذووه قد ناشدوا، ليلة أمس، البحث عنه في محافظة "حفر الباطن" ومساندة الشرطة، قبل أن يتم التوصل إليه بصحة وعافية.

وكانت "سبق"، قد نشرت ليلة أمس، خبر اختفاء شاب (سوري الجنسية) يبلغ ١٥ عاماً من منزل والده الواقع في حي المحمدية.

والد المفقود "حمد مؤيد الحمود"؛ روى لـ "سبق"، تفاصيل اختفائه، وقال: ابني يُعاني اعتلالات نفسية، وكان قد اختفى من منزلنا إلى جهة غير معلومة.

وعبّر "والده" عن جزيل شكره لمَن أسهم في العثور عليه، وقال: "عاجزٌ عن شكركم وسأُخبئ لكم دعوةً في رمضان".

يُشار إلى أن أحد قرّاء "سبق"، تفاعل مع الخبر، وأسهم في العثور على الشاب بعد ساعاتٍ قليلة من نشر خبر اختفائه، ليُكمل سلسلة الاختفاءات التي يتم العثور عليها بعد ساعات بوساطة القرّاء.

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