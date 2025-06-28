"المالكي" يحصد الدكتوراه في إدارة المستشفيات من جامعة ماليزية

حصل عبدالله المالكي من مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة على درجة الدكتوراه في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من جامعه بوترا الماليزية، كأول طبيب يحصل على المؤهل على مستوى العاصمة المقدسة.

وتعد جامعة بوترا من أقوى الجامعات على مستوى العالم حيث إنها من ضمن أفضل ١٥٠ جامعة عالمياً.