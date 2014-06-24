النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي

اندلاع القتال لليوم الثاني على التوالي

نقلت "رويترز" عن شهود عيان، اليوم (الأربعاء)، أن ضربة جوية قتلت العشرات في بلدة توغوغا في إقليم تيغراي بإثيوبيا.

وذكرت شاهدة أن تلك الضربة الجوية تأتي بعد يوم من قتال جديد اندلع في الأيام القليلة الماضية شمالي مقلي عاصمة الإقليم.

وأضافت أن الضربة استهدفت سوقًا في نحو الساعة الواحدة ظهرًا أمس، وأن زوجها وابنتها التي تبلغ من العمر عامين أصيبا في الضربة.

وقالت الشاهدة: "لم نر الطائرة لكن سمعناها، وعندما وقع الانفجار فرّ الجميع، وبعد مرور بعض الوقت عدنا وحاولنا انتشال المصابين".

من ناحيته نقل مسؤول طبي عن أول من وصلوا إلى المكان من خدمات الطوارئ أن العشرات قتلوا، وجاءت تقديرات أولية بحوالي 37 قتيلًا.

من جانبهم أفاد ثلاثة آخرون من العاملين في قطاع الصحة بأن الجيش الإثيوبي يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

ولم يؤكد المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنيت أداني أو ينفي الواقعة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي
سبق

نقلت "رويترز" عن شهود عيان، اليوم (الأربعاء)، أن ضربة جوية قتلت العشرات في بلدة توغوغا في إقليم تيغراي بإثيوبيا.

وذكرت شاهدة أن تلك الضربة الجوية تأتي بعد يوم من قتال جديد اندلع في الأيام القليلة الماضية شمالي مقلي عاصمة الإقليم.

وأضافت أن الضربة استهدفت سوقًا في نحو الساعة الواحدة ظهرًا أمس، وأن زوجها وابنتها التي تبلغ من العمر عامين أصيبا في الضربة.

وقالت الشاهدة: "لم نر الطائرة لكن سمعناها، وعندما وقع الانفجار فرّ الجميع، وبعد مرور بعض الوقت عدنا وحاولنا انتشال المصابين".

من ناحيته نقل مسؤول طبي عن أول من وصلوا إلى المكان من خدمات الطوارئ أن العشرات قتلوا، وجاءت تقديرات أولية بحوالي 37 قتيلًا.

من جانبهم أفاد ثلاثة آخرون من العاملين في قطاع الصحة بأن الجيش الإثيوبي يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

ولم يؤكد المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنيت أداني أو ينفي الواقعة.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
06:40 PM

مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي

اندلاع القتال لليوم الثاني على التوالي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,438

نقلت "رويترز" عن شهود عيان، اليوم (الأربعاء)، أن ضربة جوية قتلت العشرات في بلدة توغوغا في إقليم تيغراي بإثيوبيا.

وذكرت شاهدة أن تلك الضربة الجوية تأتي بعد يوم من قتال جديد اندلع في الأيام القليلة الماضية شمالي مقلي عاصمة الإقليم.

وأضافت أن الضربة استهدفت سوقًا في نحو الساعة الواحدة ظهرًا أمس، وأن زوجها وابنتها التي تبلغ من العمر عامين أصيبا في الضربة.

وقالت الشاهدة: "لم نر الطائرة لكن سمعناها، وعندما وقع الانفجار فرّ الجميع، وبعد مرور بعض الوقت عدنا وحاولنا انتشال المصابين".

من ناحيته نقل مسؤول طبي عن أول من وصلوا إلى المكان من خدمات الطوارئ أن العشرات قتلوا، وجاءت تقديرات أولية بحوالي 37 قتيلًا.

من جانبهم أفاد ثلاثة آخرون من العاملين في قطاع الصحة بأن الجيش الإثيوبي يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

ولم يؤكد المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنيت أداني أو ينفي الواقعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,773
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,215
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,416
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,987

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة