الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيان ومسؤولين صينيين

لارتكاب انتهاكات بحق الأويغور وغيرهم من أفراد الأقليات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم فرض عقوبات على هيئة شبه عسكرية في منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين، لارتكابها انتهاكات بحق الأويغور وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة بالمنطقة.

وذكرت الوزارة أنها فرضت أيضاً عقوبات على سكرتير الحزب الشيوعي السابق في الهيئة سون جين لونغ، ونائبه بنغ جياروي.

وأشارت إلى أن هذه العقوبات ضمن جهود الولايات المتحدة لردع انتهاكات حقوق الإنسان.