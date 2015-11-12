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مدير الجامعة الإسلامية يفتتح معرض البحث العلمي

دشن المقر الجديد لمركز بيع إصدارات العمادة والكتاب المخفض

افتتح مدير الجامعة الإسلامية المكلّف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، اليوم؛ معرض البحث العلمي، الذي تنظمه عمادة البحث العلمي ضمن فعاليات أسبوع البحث العلمي الأول، كما دشن المقر الجديد لمركز بيع إصدارات العمادة والكتاب المخفّض، بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين العبدلي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن العوفي، وأعضاء الهيئة الاستشارية، وعدد من منسوبي الجامعة.

وأفاد الدكتور صالح العمري أن عدد إصدارات العمادة بلغ ٢٣٤ إصدارًا، بالإضافة إلى دعم ٧٠٦ من الدراسات والأبحاث العلمية لعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا؛ تحقيقًا لأهداف العمادة ورسالتها.

وأوضح وكيل عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالمجيد آل الشيخ، أن انتقال المركز الجديد لبيع الكتاب المخفض لمقره الجديد في مكتبة الجامعة؛ يأتي لتسهيل البيع في الفترة المسائية على الطلاب والباحثين وروّاد المكتبة. مضيفًا أنه سيتم تطوير عمليات البيع قريبًا من خلال استحداث منصة إلكترونية للبيع عن طريق "الأونلاين".

مدير الجامعة الإسلامية معرض البحث العلمي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير الجامعة الإسلامية يفتتح معرض البحث العلمي
سبق

افتتح مدير الجامعة الإسلامية المكلّف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، اليوم؛ معرض البحث العلمي، الذي تنظمه عمادة البحث العلمي ضمن فعاليات أسبوع البحث العلمي الأول، كما دشن المقر الجديد لمركز بيع إصدارات العمادة والكتاب المخفّض، بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين العبدلي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن العوفي، وأعضاء الهيئة الاستشارية، وعدد من منسوبي الجامعة.

وأفاد الدكتور صالح العمري أن عدد إصدارات العمادة بلغ ٢٣٤ إصدارًا، بالإضافة إلى دعم ٧٠٦ من الدراسات والأبحاث العلمية لعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا؛ تحقيقًا لأهداف العمادة ورسالتها.

وأوضح وكيل عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالمجيد آل الشيخ، أن انتقال المركز الجديد لبيع الكتاب المخفض لمقره الجديد في مكتبة الجامعة؛ يأتي لتسهيل البيع في الفترة المسائية على الطلاب والباحثين وروّاد المكتبة. مضيفًا أنه سيتم تطوير عمليات البيع قريبًا من خلال استحداث منصة إلكترونية للبيع عن طريق "الأونلاين".

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
04:28 PM

مدير الجامعة الإسلامية يفتتح معرض البحث العلمي

دشن المقر الجديد لمركز بيع إصدارات العمادة والكتاب المخفض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح مدير الجامعة الإسلامية المكلّف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، اليوم؛ معرض البحث العلمي، الذي تنظمه عمادة البحث العلمي ضمن فعاليات أسبوع البحث العلمي الأول، كما دشن المقر الجديد لمركز بيع إصدارات العمادة والكتاب المخفّض، بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين العبدلي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن العوفي، وأعضاء الهيئة الاستشارية، وعدد من منسوبي الجامعة.

وأفاد الدكتور صالح العمري أن عدد إصدارات العمادة بلغ ٢٣٤ إصدارًا، بالإضافة إلى دعم ٧٠٦ من الدراسات والأبحاث العلمية لعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا؛ تحقيقًا لأهداف العمادة ورسالتها.

وأوضح وكيل عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالمجيد آل الشيخ، أن انتقال المركز الجديد لبيع الكتاب المخفض لمقره الجديد في مكتبة الجامعة؛ يأتي لتسهيل البيع في الفترة المسائية على الطلاب والباحثين وروّاد المكتبة. مضيفًا أنه سيتم تطوير عمليات البيع قريبًا من خلال استحداث منصة إلكترونية للبيع عن طريق "الأونلاين".

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