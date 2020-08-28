النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرازيل تسجل 44235 إصابة جديدة و984 حالة وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم، تسجيلها 44235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و984 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و761391 إصابة منذ ظهور الفيروس بالبلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 118649 حالة وفاة.

وتعد البرازيل الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البرازيل تسجل 44235 إصابة جديدة و984 حالة وفاة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم، تسجيلها 44235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و984 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و761391 إصابة منذ ظهور الفيروس بالبلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 118649 حالة وفاة.

وتعد البرازيل الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
01:15 PM

البرازيل تسجل 44235 إصابة جديدة و984 حالة وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
110

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم، تسجيلها 44235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و984 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و761391 إصابة منذ ظهور الفيروس بالبلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 118649 حالة وفاة.

وتعد البرازيل الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,257
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,533
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,742
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,013

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة