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تهديد للأمن الإقليمي والدولي.. فرنسا تندد بإطلاق إيران قمرًا صناعيًا عسكريًا

باريس تطالب طهران بوقف أنشطة تطوير الصواريخ الباليستية

نددت فرنسا اليوم (الخميس) بإطلاق إيران قمرًا صناعيًا عسكريًا، مشددة على أن الإجراء يتعارض مع قرار لمجلس الأمن الدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان نقلته "رويترز"، أن فرنسا طالبت إيران بوقف كل الأنشطة المرتبطة بتطوير صواريخ باليستية مصممة لحمل أسلحة نووية.

ولفتت الوزارة إلى أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية مصدر تهديد رئيس للأمن الإقليمي والدولي، وأنه يُسهم في زعزعة استقرار المنطقة وزيادة التوتر.

فرنسا

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تهديد للأمن الإقليمي والدولي.. فرنسا تندد بإطلاق إيران قمرًا صناعيًا عسكريًا
سبق

نددت فرنسا اليوم (الخميس) بإطلاق إيران قمرًا صناعيًا عسكريًا، مشددة على أن الإجراء يتعارض مع قرار لمجلس الأمن الدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان نقلته "رويترز"، أن فرنسا طالبت إيران بوقف كل الأنشطة المرتبطة بتطوير صواريخ باليستية مصممة لحمل أسلحة نووية.

ولفتت الوزارة إلى أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية مصدر تهديد رئيس للأمن الإقليمي والدولي، وأنه يُسهم في زعزعة استقرار المنطقة وزيادة التوتر.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
10:09 PM

تهديد للأمن الإقليمي والدولي.. فرنسا تندد بإطلاق إيران قمرًا صناعيًا عسكريًا

باريس تطالب طهران بوقف أنشطة تطوير الصواريخ الباليستية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,335

نددت فرنسا اليوم (الخميس) بإطلاق إيران قمرًا صناعيًا عسكريًا، مشددة على أن الإجراء يتعارض مع قرار لمجلس الأمن الدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان نقلته "رويترز"، أن فرنسا طالبت إيران بوقف كل الأنشطة المرتبطة بتطوير صواريخ باليستية مصممة لحمل أسلحة نووية.

ولفتت الوزارة إلى أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية مصدر تهديد رئيس للأمن الإقليمي والدولي، وأنه يُسهم في زعزعة استقرار المنطقة وزيادة التوتر.

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