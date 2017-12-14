وفاة خال الزميل الدعجاني

توفي خلف بن عابد الجازي الثبيتي، خال الزميل سعود الدعجاني، وأُدِّيت الصلاة عليه ظهر اليوم، ودُفن بمقبرة الجفالي بمحافظة الطائف.

ويُقام العزاء في منزل الفقيد بحي قروى، ويتم استقبال العزاء على جوال ابنه (عابد) 0545499957، وجوال الزميل (سعود) 0553044554.

"سبق" تتقدّم بأحرّ التعازي والمواساة للزميل "الدعجاني"، ولذوي الفقيد؛ داعية المولى العلي القدير أن يغفر له ويرحمه.