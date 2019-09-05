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شاهد.. "هلال الباحة" ينفّذ حملة للتبرع بالدم بمستشفى الملك فهد

بعنوان "دقائق من وقتك تنقذ حياة" مصحوبة بفعاليات توعوية

نظّم فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة، ممثلًا في إدارة التطوع، فعالية "دقائق من وقتك.. تنقذ حياة" بموافقة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي، وبحضور مدير التطوع بالمنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهلال الباحة عماد منسي الزهراني، أن تنفيذ الحملة تم ببهو مستشفى الملك فهد بالباحة بالتبرع بالدم، وإقامة أركان توعوية لزوار المستشفى والمراجعين؛ إيمانًا بأهمية المشاركة بالتبرع بالدم والاطلاع على جهود هيئة الهلال الأحمر بالخدمة الإسعافية والتوعية والتثقيف، وشرح لتطبيق "أسعفني" بالهواتف الذكية، وطرق طلب الخدمة الإسعافية، وبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.
وتابع الزهراني: شارك بالحملة ٧٧ من المسعفين العاملين بالهيئة، إضافة إلى الفِرَق التطوعية في فرع الهيئة بمنطقة الباحة سواء الرجالية أو النسائية، كما شاركت جمعية جستر؛ إيمانًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به لدعم ذوي الهمم، ولبث روح الشغف للعمل الخيري والإنساني.

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شاهد.. "هلال الباحة" ينفّذ حملة للتبرع بالدم بمستشفى الملك فهد
سبق

نظّم فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة، ممثلًا في إدارة التطوع، فعالية "دقائق من وقتك.. تنقذ حياة" بموافقة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي، وبحضور مدير التطوع بالمنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهلال الباحة عماد منسي الزهراني، أن تنفيذ الحملة تم ببهو مستشفى الملك فهد بالباحة بالتبرع بالدم، وإقامة أركان توعوية لزوار المستشفى والمراجعين؛ إيمانًا بأهمية المشاركة بالتبرع بالدم والاطلاع على جهود هيئة الهلال الأحمر بالخدمة الإسعافية والتوعية والتثقيف، وشرح لتطبيق "أسعفني" بالهواتف الذكية، وطرق طلب الخدمة الإسعافية، وبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.
وتابع الزهراني: شارك بالحملة ٧٧ من المسعفين العاملين بالهيئة، إضافة إلى الفِرَق التطوعية في فرع الهيئة بمنطقة الباحة سواء الرجالية أو النسائية، كما شاركت جمعية جستر؛ إيمانًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به لدعم ذوي الهمم، ولبث روح الشغف للعمل الخيري والإنساني.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
10:33 AM

شاهد.. "هلال الباحة" ينفّذ حملة للتبرع بالدم بمستشفى الملك فهد

بعنوان "دقائق من وقتك تنقذ حياة" مصحوبة بفعاليات توعوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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نظّم فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة، ممثلًا في إدارة التطوع، فعالية "دقائق من وقتك.. تنقذ حياة" بموافقة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي، وبحضور مدير التطوع بالمنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهلال الباحة عماد منسي الزهراني، أن تنفيذ الحملة تم ببهو مستشفى الملك فهد بالباحة بالتبرع بالدم، وإقامة أركان توعوية لزوار المستشفى والمراجعين؛ إيمانًا بأهمية المشاركة بالتبرع بالدم والاطلاع على جهود هيئة الهلال الأحمر بالخدمة الإسعافية والتوعية والتثقيف، وشرح لتطبيق "أسعفني" بالهواتف الذكية، وطرق طلب الخدمة الإسعافية، وبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.
وتابع الزهراني: شارك بالحملة ٧٧ من المسعفين العاملين بالهيئة، إضافة إلى الفِرَق التطوعية في فرع الهيئة بمنطقة الباحة سواء الرجالية أو النسائية، كما شاركت جمعية جستر؛ إيمانًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به لدعم ذوي الهمم، ولبث روح الشغف للعمل الخيري والإنساني.

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