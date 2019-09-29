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كان في منزل أحد أصدقائه بحي الشاطئ بجدة ودخل عليهما "الجاني" ثم تطوّر النقاش مع الفقيد

شرطة مكة تعلن استشهاد اللواء الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة 5 من رجال الأمن

هذا سر محبة الناس للفغم.. حرس من أحبه الوطن فأحبوه الشعب من حب مليكهم.. رأوه مخلصاً لدينه ووطنه ومليكه

تفاعل الشعب السعودي منذ ساعات الصباح الأولى اليوم مع مقتل اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم رحمه الله على يدي أحد أصدقائه بعد خلاف شخصي بينهما.

وتحت وسم #عبدالعزيز_الفغم غرد العديد من المواطنين السعوديين بالترحم على "الفغم" وطلب المغفرة له داعين أن يجعل الله الجنة داره وقراره , وقد اتفق المغردين على أن اللواء "الفغم" خدم وطنه بكل إخلاص وتفاني , وزاد حبه بين الناس بسبب إخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز , ومن قبله كان حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له , ولعل هذا الجانب هو الذي زاد من شعبية اللواء الفغم , فكان الوسم قد وصل للمقدمة في توتير "ترند" بدقائق معدودة من انتشار خبر وفاته رحمه الله .

اللواء "الفغم" الذي تخرج من كلية الملك خالد العسكرية للحرس الوطني خدم في الكتيبة الخاصة والتي ضُمّت لاحقاً بأمر ملكي إلى الحرس الملكي وتدرج بالرتب العسكرية بكل كفاءة من رتبة ملازم حتى وصل إلى رتبة لواء في الحرس الملكي.

عبدالعزيز الفغم عبدالعزيز الفغم في ذمة الله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذا سر محبة الناس للفغم.. حرس من أحبه الوطن فأحبوه الشعب من حب مليكهم.. رأوه مخلصاً لدينه ووطنه ومليكه
سبق

تفاعل الشعب السعودي منذ ساعات الصباح الأولى اليوم مع مقتل اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم رحمه الله على يدي أحد أصدقائه بعد خلاف شخصي بينهما.

وتحت وسم #عبدالعزيز_الفغم غرد العديد من المواطنين السعوديين بالترحم على "الفغم" وطلب المغفرة له داعين أن يجعل الله الجنة داره وقراره , وقد اتفق المغردين على أن اللواء "الفغم" خدم وطنه بكل إخلاص وتفاني , وزاد حبه بين الناس بسبب إخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز , ومن قبله كان حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له , ولعل هذا الجانب هو الذي زاد من شعبية اللواء الفغم , فكان الوسم قد وصل للمقدمة في توتير "ترند" بدقائق معدودة من انتشار خبر وفاته رحمه الله .

اللواء "الفغم" الذي تخرج من كلية الملك خالد العسكرية للحرس الوطني خدم في الكتيبة الخاصة والتي ضُمّت لاحقاً بأمر ملكي إلى الحرس الملكي وتدرج بالرتب العسكرية بكل كفاءة من رتبة ملازم حتى وصل إلى رتبة لواء في الحرس الملكي.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
10:25 AM

هذا سر محبة الناس للفغم.. حرس من أحبه الوطن فأحبوه الشعب من حب مليكهم.. رأوه مخلصاً لدينه ووطنه ومليكه

A A A
نواف الغضوري - الرياض
13
39,344

تفاعل الشعب السعودي منذ ساعات الصباح الأولى اليوم مع مقتل اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم رحمه الله على يدي أحد أصدقائه بعد خلاف شخصي بينهما.

وتحت وسم #عبدالعزيز_الفغم غرد العديد من المواطنين السعوديين بالترحم على "الفغم" وطلب المغفرة له داعين أن يجعل الله الجنة داره وقراره , وقد اتفق المغردين على أن اللواء "الفغم" خدم وطنه بكل إخلاص وتفاني , وزاد حبه بين الناس بسبب إخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز , ومن قبله كان حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له , ولعل هذا الجانب هو الذي زاد من شعبية اللواء الفغم , فكان الوسم قد وصل للمقدمة في توتير "ترند" بدقائق معدودة من انتشار خبر وفاته رحمه الله .

اللواء "الفغم" الذي تخرج من كلية الملك خالد العسكرية للحرس الوطني خدم في الكتيبة الخاصة والتي ضُمّت لاحقاً بأمر ملكي إلى الحرس الملكي وتدرج بالرتب العسكرية بكل كفاءة من رتبة ملازم حتى وصل إلى رتبة لواء في الحرس الملكي.

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