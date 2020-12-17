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تكريم ضباط وأفراد لدورهم البارز في كشف غموض قضايا جنائية بالطائف

بتوجيه مدير الأمن العام.. سعياً للرقي بكفاءة أداء الأجهزة الأمنية

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرّم مدير شرطة محافظة الطائف اللواء علي بن سليم العطوي، كلاً من مدير مركز شرطة الشرقية المقدم نواف بن حامد الحارثي، والمقدم عبدالرحمن بن سعد الجعيد؛ والرائد هاني بن مشعل الثبيتي، والملازم أول مشاري بن فواز الشيباني، والرقيب سعد بن فيصل العييلي، والعريف سلطان بن حسن الحارثي، والجندي أول نواف بن عبدالله الجعيد، الذين كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً.

ويأتي ذلك امتداداً لحرص واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بكل ما من شأنه دعم وتحفيز رجال الأمن؛ سعياً للرقي بكفاءة أداء الأجهزة الأمنية، وحثهم على بذل مزيد من الجد والاجتهاد، لمواصلة ما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة في مكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها.

بدورهم، عبّر رجال الأمن المكرَّمون عن شكرهم وتقديرهم لمدير الأمن العام بدعمه وتشجيعه المستمر للمنسوبين بمختلف المناطق، مؤكدين في الوقت ذاته عزمهم على المضي قدماً في أداء مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة؛ سعياً لتحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره في ظل القيادة الرشيدة -حفظها الله-.


حضر التكريم مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة الطائف العقيد شرف بن خلف الله الثمالي.

مدير الأمن العام خالد الحربي تكريم ضباط وأفراد

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تكريم ضباط وأفراد لدورهم البارز في كشف غموض قضايا جنائية بالطائف
سبق

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرّم مدير شرطة محافظة الطائف اللواء علي بن سليم العطوي، كلاً من مدير مركز شرطة الشرقية المقدم نواف بن حامد الحارثي، والمقدم عبدالرحمن بن سعد الجعيد؛ والرائد هاني بن مشعل الثبيتي، والملازم أول مشاري بن فواز الشيباني، والرقيب سعد بن فيصل العييلي، والعريف سلطان بن حسن الحارثي، والجندي أول نواف بن عبدالله الجعيد، الذين كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً.

ويأتي ذلك امتداداً لحرص واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بكل ما من شأنه دعم وتحفيز رجال الأمن؛ سعياً للرقي بكفاءة أداء الأجهزة الأمنية، وحثهم على بذل مزيد من الجد والاجتهاد، لمواصلة ما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة في مكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها.

بدورهم، عبّر رجال الأمن المكرَّمون عن شكرهم وتقديرهم لمدير الأمن العام بدعمه وتشجيعه المستمر للمنسوبين بمختلف المناطق، مؤكدين في الوقت ذاته عزمهم على المضي قدماً في أداء مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة؛ سعياً لتحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره في ظل القيادة الرشيدة -حفظها الله-.


حضر التكريم مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة الطائف العقيد شرف بن خلف الله الثمالي.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
12:54 AM

تكريم ضباط وأفراد لدورهم البارز في كشف غموض قضايا جنائية بالطائف

بتوجيه مدير الأمن العام.. سعياً للرقي بكفاءة أداء الأجهزة الأمنية

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متعب البقمي - الطائف
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بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرّم مدير شرطة محافظة الطائف اللواء علي بن سليم العطوي، كلاً من مدير مركز شرطة الشرقية المقدم نواف بن حامد الحارثي، والمقدم عبدالرحمن بن سعد الجعيد؛ والرائد هاني بن مشعل الثبيتي، والملازم أول مشاري بن فواز الشيباني، والرقيب سعد بن فيصل العييلي، والعريف سلطان بن حسن الحارثي، والجندي أول نواف بن عبدالله الجعيد، الذين كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً.

ويأتي ذلك امتداداً لحرص واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بكل ما من شأنه دعم وتحفيز رجال الأمن؛ سعياً للرقي بكفاءة أداء الأجهزة الأمنية، وحثهم على بذل مزيد من الجد والاجتهاد، لمواصلة ما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة في مكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها.

بدورهم، عبّر رجال الأمن المكرَّمون عن شكرهم وتقديرهم لمدير الأمن العام بدعمه وتشجيعه المستمر للمنسوبين بمختلف المناطق، مؤكدين في الوقت ذاته عزمهم على المضي قدماً في أداء مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة؛ سعياً لتحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره في ظل القيادة الرشيدة -حفظها الله-.


حضر التكريم مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة الطائف العقيد شرف بن خلف الله الثمالي.

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