اتحاد السلة يشارك محبي اللعبة فرحة اليوم الوطني "همة حتى القمة"

ينظم برامج وفعاليات في جدة ولمدة يومين

ينظم الاتحاد السعودي لكرة السلة، يومي الأحد والاثنين، في محافظة جدة؛ عدداً من الفعاليات الخاصة لكرة السلة.



وتتضمن الفعاليات بطولة 3×3 لكرة السلة، إلى جانب العديد من المسابقات في التصويب والـ"دنك" للاعبين، كما تم تخصيص مسابقات للجماهير وحدد لها جوائز بهذه المناسبة.



وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد، أن هذه الفعاليات التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة السلة تأتي بمناسبة اليوم الوطني، وامتداداً للفعاليات السابقة التي نظمها الاتحاد في اليوم الوطني في العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك برامج وفعاليات خلال هذه المنافسات للاعبين والجماهير والحضور، بإشراف عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة 3×3 بالاتحاد عبيد مدني، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي، تتضمن العديد من المسابقات التي تتواكب مع هذه المناسبة العزيزة على جميع الرياضيين.