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طبق من الجحيم.. شاهد جسم غامض ينطلق من فوهة بركان

شوهد فوق "الجبل المدخن" بالمكسيك

تبادلت مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت شريط فيديو يظهر فيه جسم غامض ينطلق من فوهة بركان بوبوكاتيبتل في المكسيك.

وتنقل "روسيا اليوم" عن موقع Planet News: أن السكان المحليين يؤكدون أنهم غالباً ما يشاهدون فوق هذه المنطقة ظواهر غريبة، لا يفسرها العلم، وهذا يعني أن ما يجري في منطقة البركان يشير إلى وجود قوى خارقة "سوداء" تعيش بداخله.

ومن جانبه يقول سكوت ورينغ، عالم الأجسام الطائرة المجهولة، هذا الفيديو دليل مباشر عن قدوم غرباء ووجودهم على الأرض. ووفقاً لافتراضه، يحتمل أن تكون إحدى قواعدهم في داخل البركان.

ويؤكد ورينغ على أن السلطات المكسيكية "تعلم بالقاعدة العسكرية للغرباء"، ولكن الموقع لا يذكر إلى ماذا يستند هذا التأكيد.

جدير بالذكر أن قصص وحكايات الأجسام الطائرة المجهولة وقدوم غرباء إلى كوكب الأرض، تنتشر عندما لا يقدم العلماء تفسيراً لإحدى الظواهر الطبيعية.

ويقع بركان بوبوكاتيبتل الذي بلغة الأزتيك يعني "الجبل المدخن"، على بعد 50 كلم من العاصمة مكسيكو، وهو ثاني أكبر بركان في المكسيك وأكثرها نشاطاً، ويبلغ ارتفاعه 5.4 ألف متر فوق مستوى سطح البحر.

https://www.youtube.com/watch?v=Kcs-ZNVpoUU

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طبق من الجحيم.. شاهد جسم غامض ينطلق من فوهة بركان
سبق

تبادلت مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت شريط فيديو يظهر فيه جسم غامض ينطلق من فوهة بركان بوبوكاتيبتل في المكسيك.

وتنقل "روسيا اليوم" عن موقع Planet News: أن السكان المحليين يؤكدون أنهم غالباً ما يشاهدون فوق هذه المنطقة ظواهر غريبة، لا يفسرها العلم، وهذا يعني أن ما يجري في منطقة البركان يشير إلى وجود قوى خارقة "سوداء" تعيش بداخله.

ومن جانبه يقول سكوت ورينغ، عالم الأجسام الطائرة المجهولة، هذا الفيديو دليل مباشر عن قدوم غرباء ووجودهم على الأرض. ووفقاً لافتراضه، يحتمل أن تكون إحدى قواعدهم في داخل البركان.

ويؤكد ورينغ على أن السلطات المكسيكية "تعلم بالقاعدة العسكرية للغرباء"، ولكن الموقع لا يذكر إلى ماذا يستند هذا التأكيد.

جدير بالذكر أن قصص وحكايات الأجسام الطائرة المجهولة وقدوم غرباء إلى كوكب الأرض، تنتشر عندما لا يقدم العلماء تفسيراً لإحدى الظواهر الطبيعية.

ويقع بركان بوبوكاتيبتل الذي بلغة الأزتيك يعني "الجبل المدخن"، على بعد 50 كلم من العاصمة مكسيكو، وهو ثاني أكبر بركان في المكسيك وأكثرها نشاطاً، ويبلغ ارتفاعه 5.4 ألف متر فوق مستوى سطح البحر.

https://www.youtube.com/watch?v=Kcs-ZNVpoUU

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
02:20 PM

طبق من الجحيم.. شاهد جسم غامض ينطلق من فوهة بركان

شوهد فوق "الجبل المدخن" بالمكسيك

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
3,629

تبادلت مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت شريط فيديو يظهر فيه جسم غامض ينطلق من فوهة بركان بوبوكاتيبتل في المكسيك.

وتنقل "روسيا اليوم" عن موقع Planet News: أن السكان المحليين يؤكدون أنهم غالباً ما يشاهدون فوق هذه المنطقة ظواهر غريبة، لا يفسرها العلم، وهذا يعني أن ما يجري في منطقة البركان يشير إلى وجود قوى خارقة "سوداء" تعيش بداخله.

ومن جانبه يقول سكوت ورينغ، عالم الأجسام الطائرة المجهولة، هذا الفيديو دليل مباشر عن قدوم غرباء ووجودهم على الأرض. ووفقاً لافتراضه، يحتمل أن تكون إحدى قواعدهم في داخل البركان.

ويؤكد ورينغ على أن السلطات المكسيكية "تعلم بالقاعدة العسكرية للغرباء"، ولكن الموقع لا يذكر إلى ماذا يستند هذا التأكيد.

جدير بالذكر أن قصص وحكايات الأجسام الطائرة المجهولة وقدوم غرباء إلى كوكب الأرض، تنتشر عندما لا يقدم العلماء تفسيراً لإحدى الظواهر الطبيعية.

ويقع بركان بوبوكاتيبتل الذي بلغة الأزتيك يعني "الجبل المدخن"، على بعد 50 كلم من العاصمة مكسيكو، وهو ثاني أكبر بركان في المكسيك وأكثرها نشاطاً، ويبلغ ارتفاعه 5.4 ألف متر فوق مستوى سطح البحر.

https://www.youtube.com/watch?v=Kcs-ZNVpoUU

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