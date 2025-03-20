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أهالٍ محاصرون وعالقون.. شاهد ما فعلته السيول في طرق شرق جبل طلان!

مطالبات للجهات المختصة بسرعة التحرك وإصلاح الأضرار ومعالجة الوضع

ناشد أهالي شرق جبل طلان "وادي دفا" بمحافظة الداير بني مالك، الجهات ذات العلاقة، بسرعة التحرك لفكّ عُزلتهم، بعد تقطّع الطرق الموصلة إلى منازلهم بسبب الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس الخميس.

وقال كل من محمد سلمان المالكي، وخلف حسن المالكي: إن سكان وادي دفا شرق جبل طلان، عالقون في بطون الأودية؛ بسبب وعورة الطرق المؤدية إلى منازلهم التي أصبحت خطرًا على الأهالي والمركبات بسبب جرف السيول لها.

وناشدا باسم السكان، الجهات المعنية وذات العلاقة، بسرعة تسوية الطرق، وإصلاح الأضرار التي خَلّفتها السيول، وسرعة وقوف المسؤولين على معاناة السكان والأضرار الناتجة عن السيول، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بالقيام بواجباتها بما يضمن إعادة الوضع إلى ما كان عليه.

محافظة الداير بني مالك مناشده

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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أهالٍ محاصرون وعالقون.. شاهد ما فعلته السيول في طرق شرق جبل طلان!
سبق

ناشد أهالي شرق جبل طلان "وادي دفا" بمحافظة الداير بني مالك، الجهات ذات العلاقة، بسرعة التحرك لفكّ عُزلتهم، بعد تقطّع الطرق الموصلة إلى منازلهم بسبب الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس الخميس.

وقال كل من محمد سلمان المالكي، وخلف حسن المالكي: إن سكان وادي دفا شرق جبل طلان، عالقون في بطون الأودية؛ بسبب وعورة الطرق المؤدية إلى منازلهم التي أصبحت خطرًا على الأهالي والمركبات بسبب جرف السيول لها.

وناشدا باسم السكان، الجهات المعنية وذات العلاقة، بسرعة تسوية الطرق، وإصلاح الأضرار التي خَلّفتها السيول، وسرعة وقوف المسؤولين على معاناة السكان والأضرار الناتجة عن السيول، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بالقيام بواجباتها بما يضمن إعادة الوضع إلى ما كان عليه.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
05:28 PM

أهالٍ محاصرون وعالقون.. شاهد ما فعلته السيول في طرق شرق جبل طلان!

مطالبات للجهات المختصة بسرعة التحرك وإصلاح الأضرار ومعالجة الوضع

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محمد طيران - عسير
1
5,634

ناشد أهالي شرق جبل طلان "وادي دفا" بمحافظة الداير بني مالك، الجهات ذات العلاقة، بسرعة التحرك لفكّ عُزلتهم، بعد تقطّع الطرق الموصلة إلى منازلهم بسبب الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس الخميس.

وقال كل من محمد سلمان المالكي، وخلف حسن المالكي: إن سكان وادي دفا شرق جبل طلان، عالقون في بطون الأودية؛ بسبب وعورة الطرق المؤدية إلى منازلهم التي أصبحت خطرًا على الأهالي والمركبات بسبب جرف السيول لها.

وناشدا باسم السكان، الجهات المعنية وذات العلاقة، بسرعة تسوية الطرق، وإصلاح الأضرار التي خَلّفتها السيول، وسرعة وقوف المسؤولين على معاناة السكان والأضرار الناتجة عن السيول، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بالقيام بواجباتها بما يضمن إعادة الوضع إلى ما كان عليه.

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