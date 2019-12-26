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"وادي طيبة وعِلم" يوقعان اتفاقية لتوثيق الشهادات الأكاديمية بالبلوكتشين

ضمن مساعي المساهمة في بناء منظومة الابتكار وربطها بالمنتجات الاقتصادية

وقعت شركة "وادي طيبة" التابعة لجامعة طيبة بالمدينة المنورة أمس، اتفاقية مع شركة "عِلم"، إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال أمن المعلومات.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير منتج الشهادات الأكاديمية الرقمية "Digital Education Certificate" الذي يعمل على توثيق ومصادقة الشهادات التعليمية للمساهمة في بناء منظومة الابتكار وربطها بالمنتجات الاقتصادية، وذلك في مقر شركة وادي طيبة بالمدينة المنورة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان: تطوير منتج مصادقة الشهادات التعليمية ستسهم في تقليل الاعتماد في زيادة الموثوقية، وسرعة وكفاءة الأداء عبر استخدام تقنية البلوكتشين والمستخدمة في التخزين والتحقق من المعاملات الرقمية والشهادات الدراسية بدرجة أمان عالية جداً وسهولة مشاركتها بين الجهات المختلفة.

وأضاف: هذا المنتج يعد بمثابة خطوة أخرى من خطوات التطوير والانطلاق نحو الابتكار مع علم أحد الشركات الابتكارية الرائدة في التعاملات الرقمية .

شركة وادي طيبة جامعة طيبة شركة علم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وادي طيبة وعِلم" يوقعان اتفاقية لتوثيق الشهادات الأكاديمية بالبلوكتشين
سبق

وقعت شركة "وادي طيبة" التابعة لجامعة طيبة بالمدينة المنورة أمس، اتفاقية مع شركة "عِلم"، إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال أمن المعلومات.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير منتج الشهادات الأكاديمية الرقمية "Digital Education Certificate" الذي يعمل على توثيق ومصادقة الشهادات التعليمية للمساهمة في بناء منظومة الابتكار وربطها بالمنتجات الاقتصادية، وذلك في مقر شركة وادي طيبة بالمدينة المنورة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان: تطوير منتج مصادقة الشهادات التعليمية ستسهم في تقليل الاعتماد في زيادة الموثوقية، وسرعة وكفاءة الأداء عبر استخدام تقنية البلوكتشين والمستخدمة في التخزين والتحقق من المعاملات الرقمية والشهادات الدراسية بدرجة أمان عالية جداً وسهولة مشاركتها بين الجهات المختلفة.

وأضاف: هذا المنتج يعد بمثابة خطوة أخرى من خطوات التطوير والانطلاق نحو الابتكار مع علم أحد الشركات الابتكارية الرائدة في التعاملات الرقمية .

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
02:38 PM

"وادي طيبة وعِلم" يوقعان اتفاقية لتوثيق الشهادات الأكاديمية بالبلوكتشين

ضمن مساعي المساهمة في بناء منظومة الابتكار وربطها بالمنتجات الاقتصادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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وقعت شركة "وادي طيبة" التابعة لجامعة طيبة بالمدينة المنورة أمس، اتفاقية مع شركة "عِلم"، إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال أمن المعلومات.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير منتج الشهادات الأكاديمية الرقمية "Digital Education Certificate" الذي يعمل على توثيق ومصادقة الشهادات التعليمية للمساهمة في بناء منظومة الابتكار وربطها بالمنتجات الاقتصادية، وذلك في مقر شركة وادي طيبة بالمدينة المنورة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان: تطوير منتج مصادقة الشهادات التعليمية ستسهم في تقليل الاعتماد في زيادة الموثوقية، وسرعة وكفاءة الأداء عبر استخدام تقنية البلوكتشين والمستخدمة في التخزين والتحقق من المعاملات الرقمية والشهادات الدراسية بدرجة أمان عالية جداً وسهولة مشاركتها بين الجهات المختلفة.

وأضاف: هذا المنتج يعد بمثابة خطوة أخرى من خطوات التطوير والانطلاق نحو الابتكار مع علم أحد الشركات الابتكارية الرائدة في التعاملات الرقمية .

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