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"المواصفات" تناقش تعزيز البنية التحتية للجودة مع القطاع الخاص

خلال ورشة عمل الخميس المقبل بمقر الهيئة الرئيس في الرياض

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ورشة عمل متخصصة حول مكونات منظومة البنية التحتية للجودة في المملكة ودور جهات تقويم المطابقة في تعزيز سلامة المنتجات بالسوق السعودي.
وتقام الورشة يوم الخميس المقبل بمقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض.

ودعت هيئة المواصفات شركات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة إلى المشاركة في هذه الورشة والنقاش حول سبل وآليات تعزيز دور القطاع الخاص في الارتقاء بمبادرات وبرامج مكونات البنية التحتية للجودة في المملكة مثل المواصفات والمختبرات وأنشطة الجودة والمعايرة والاعتماد وغيرها.

ومن المقرر أن تشهد ورشة العمل استعراضاً لنموذج عمل مبادرة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، والتقدم في إنجاز مستهدفات هذا البرنامج المحوري.

وطالبت هيئة المواصفات الراغبين في حضور تلك الورشة، بضرورة التسجيل عبر هذا الرابط:

https://www.saso.gov.sa/ar/mediacenter/events/Pages/saso_events_233.aspx

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" تناقش تعزيز البنية التحتية للجودة مع القطاع الخاص
سبق

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ورشة عمل متخصصة حول مكونات منظومة البنية التحتية للجودة في المملكة ودور جهات تقويم المطابقة في تعزيز سلامة المنتجات بالسوق السعودي.
وتقام الورشة يوم الخميس المقبل بمقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض.

ودعت هيئة المواصفات شركات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة إلى المشاركة في هذه الورشة والنقاش حول سبل وآليات تعزيز دور القطاع الخاص في الارتقاء بمبادرات وبرامج مكونات البنية التحتية للجودة في المملكة مثل المواصفات والمختبرات وأنشطة الجودة والمعايرة والاعتماد وغيرها.

ومن المقرر أن تشهد ورشة العمل استعراضاً لنموذج عمل مبادرة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، والتقدم في إنجاز مستهدفات هذا البرنامج المحوري.

وطالبت هيئة المواصفات الراغبين في حضور تلك الورشة، بضرورة التسجيل عبر هذا الرابط:

https://www.saso.gov.sa/ar/mediacenter/events/Pages/saso_events_233.aspx

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
03:34 PM

"المواصفات" تناقش تعزيز البنية التحتية للجودة مع القطاع الخاص

خلال ورشة عمل الخميس المقبل بمقر الهيئة الرئيس في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ورشة عمل متخصصة حول مكونات منظومة البنية التحتية للجودة في المملكة ودور جهات تقويم المطابقة في تعزيز سلامة المنتجات بالسوق السعودي.
وتقام الورشة يوم الخميس المقبل بمقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض.

ودعت هيئة المواصفات شركات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة إلى المشاركة في هذه الورشة والنقاش حول سبل وآليات تعزيز دور القطاع الخاص في الارتقاء بمبادرات وبرامج مكونات البنية التحتية للجودة في المملكة مثل المواصفات والمختبرات وأنشطة الجودة والمعايرة والاعتماد وغيرها.

ومن المقرر أن تشهد ورشة العمل استعراضاً لنموذج عمل مبادرة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، والتقدم في إنجاز مستهدفات هذا البرنامج المحوري.

وطالبت هيئة المواصفات الراغبين في حضور تلك الورشة، بضرورة التسجيل عبر هذا الرابط:

https://www.saso.gov.sa/ar/mediacenter/events/Pages/saso_events_233.aspx

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