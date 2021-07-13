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النصر يوافق على بيع عقد "الجميعة " لنادي أبها

دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد

أعلن نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي رسمياً شراء عقد اللاعب فهد الجميعة من نادي النصر وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد.

وقال النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قبل قليل :"اتفقت إدارة نادي أبها مع إدارة نادي النصر على شراء عقد اللاعب فهد الجميعة وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف "من جهتها قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها لإدارة نادي النصر على سهولة المفاوضات متمنين للجميع التوفيق ".


من جانبه قال المركز الإعلامي لنادي النصر "وافقت إدارة نادي النصر على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها".

وكان الجميعة قد لعب الموسم الماضي في صفوف نادي أبها معاراً لمدة موسم واحد، شارك في 22 مباراة في دوري المحترفين بمجموع دقائق وصل إلى 916 دقيقة.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يوافق على بيع عقد "الجميعة " لنادي أبها
سبق

أعلن نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي رسمياً شراء عقد اللاعب فهد الجميعة من نادي النصر وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد.

وقال النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قبل قليل :"اتفقت إدارة نادي أبها مع إدارة نادي النصر على شراء عقد اللاعب فهد الجميعة وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف "من جهتها قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها لإدارة نادي النصر على سهولة المفاوضات متمنين للجميع التوفيق ".


من جانبه قال المركز الإعلامي لنادي النصر "وافقت إدارة نادي النصر على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها".

وكان الجميعة قد لعب الموسم الماضي في صفوف نادي أبها معاراً لمدة موسم واحد، شارك في 22 مباراة في دوري المحترفين بمجموع دقائق وصل إلى 916 دقيقة.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
09:10 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:24 AM

النصر يوافق على بيع عقد "الجميعة " لنادي أبها

دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي رسمياً شراء عقد اللاعب فهد الجميعة من نادي النصر وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد.

وقال النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قبل قليل :"اتفقت إدارة نادي أبها مع إدارة نادي النصر على شراء عقد اللاعب فهد الجميعة وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف "من جهتها قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها لإدارة نادي النصر على سهولة المفاوضات متمنين للجميع التوفيق ".


من جانبه قال المركز الإعلامي لنادي النصر "وافقت إدارة نادي النصر على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها".

وكان الجميعة قد لعب الموسم الماضي في صفوف نادي أبها معاراً لمدة موسم واحد، شارك في 22 مباراة في دوري المحترفين بمجموع دقائق وصل إلى 916 دقيقة.

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