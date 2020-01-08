النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشرعية" تقتل حوثيين في تسلل فاشل بتعز .. وتسقط طائرة مسيرة بالتزامن

أجبرت عناصر الميليشيا على الفرار

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأربعاء)، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمالي شرق مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، أن القتلى سقطوا أثناء محاولتهم التسلل في اتجاه مواقع بجهة الأربعين.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا الحوثية وأجبرتها على الفرار.

وأشار "البحر" إلى أن هذه المحاولة الحوثية للتسلل تأتي بعد أن تكبدت، خلال الأيام الماضية؛ خسائر بشرية كبيرة في صفوفها بينهم قيادات ميدانية، أبرزهم المدعو عبدالله عوبل، والمدعو محمد القعود، والمدعو علي عبدالعزيز الشرعي.

على الصعيد نفسه أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، فجر اليوم، طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة الضباب غربي المحافظة ذاتها.

اليمن الجيش الوطني اليمني ميليشيا الحوثي المتمردة إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الشرعية" تقتل حوثيين في تسلل فاشل بتعز .. وتسقط طائرة مسيرة بالتزامن
سبق

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأربعاء)، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمالي شرق مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، أن القتلى سقطوا أثناء محاولتهم التسلل في اتجاه مواقع بجهة الأربعين.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا الحوثية وأجبرتها على الفرار.

وأشار "البحر" إلى أن هذه المحاولة الحوثية للتسلل تأتي بعد أن تكبدت، خلال الأيام الماضية؛ خسائر بشرية كبيرة في صفوفها بينهم قيادات ميدانية، أبرزهم المدعو عبدالله عوبل، والمدعو محمد القعود، والمدعو علي عبدالعزيز الشرعي.

على الصعيد نفسه أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، فجر اليوم، طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة الضباب غربي المحافظة ذاتها.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
09:11 PM

"الشرعية" تقتل حوثيين في تسلل فاشل بتعز .. وتسقط طائرة مسيرة بالتزامن

أجبرت عناصر الميليشيا على الفرار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
727

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأربعاء)، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمالي شرق مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، أن القتلى سقطوا أثناء محاولتهم التسلل في اتجاه مواقع بجهة الأربعين.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا الحوثية وأجبرتها على الفرار.

وأشار "البحر" إلى أن هذه المحاولة الحوثية للتسلل تأتي بعد أن تكبدت، خلال الأيام الماضية؛ خسائر بشرية كبيرة في صفوفها بينهم قيادات ميدانية، أبرزهم المدعو عبدالله عوبل، والمدعو محمد القعود، والمدعو علي عبدالعزيز الشرعي.

على الصعيد نفسه أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، فجر اليوم، طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة الضباب غربي المحافظة ذاتها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,530
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,805
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,245
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,799

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة