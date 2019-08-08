شاهد من الشرقية.. تسهيلات أمنية لتدفق الحجاج وتشديد لمنع المخالفين

"سبق" ترصد الجهود وسط توجيهات لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن

كثّفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، جهودها على مدار 24 ساعة لتنظيم وتسهيل تدفق الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وضمان انسيابية حركة السير للمركبات، بالإضافة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الحج.

ويأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، والتي وضعت من أجل راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام؛ فيما لا تزال قيادة أمن الحج تدعو المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والتي تُلزم الراغبين في أداء فريضة الحج بإصدار تصاريح نظامية من نظام "أبشر".

ووقفت "سبق"، واطلعت على الجهود المبذولة من قِبَل رجال الأمن، ورصدت عدستها استعدادات القوات الأمنية لتسهيل إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام، ومنع كل مخالف لا يحمل تصريحًا واستكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم.

ويقوم رجال "الأمن العام" و"القوات المسلحة" و"الحرس الوطني" في كل عام، بتنفيذ الخطط الميدانية الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتمكينهم من أداء فريضة الحج في يسر وراحة وطمأنينة؛ تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة وإشراف مستمر من قِبَل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان عبدالعزيز.

يشار إلى أن كل "القوات العسكرية" على أهبة الاستعداد؛ لضمان حج آمن من كل النواحي، وأن الأجهزة الأمنية بكل تجهيزاتها وإمكاناتها؛ ستكون في خدمة هذا الركن العظيم، وخدمة ضيوف الرحمن الكرام، ولن تسمح بتعكير أجوائه أو مخالفة تنظيماته، وسوف يتم التعامل مع المخالفين أو القادمين دون تصاريح حج أو الناقلين للحجاج المخالفين بكل حزم وصرامة، وسيتم إحالتهم للجهات المختصة؛ لتطبيق العقوبات بحقهم.