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"السليمان" عن مفتشي الأجهزة الحكومية: بعضهم يندفع بشدة لتسجيل المخالفات

قال: كأن المسألة اصطيادُ أخطاء لا تصحيحُها وتطبيق النظام.. "مُحَصّلو غرامات"

يرفض الكاتب الصحفي خالد السليمان، الاندفاع الشديد لبعض مفتشي الأجهزة الحكومية نحو تسجيل المخالفات وتحصيل الغرامات ضد أصحاب الأعمال حتى الناشئة ومتناهية الصغر، وكأن المسألة اصطيادُ أخطاء لا تصحيحُها وتطبيق النظام.

غرامات المفتشين

وفي مقاله "غرامات المفتشين و(المفتشات)" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "لماذا يبدو بعض مراقبي ومفتشي المخالفات في الأجهزة الحكومية وكأنهم مُحَصلو غرامات أكثرَ منهم باحثين عن تطبيق النظام؟! لماذا هذا الاندفاع الشديد نحو تسجيل المخالفات وتحصيل الغرامات وكأن المسألة اصطياد أخطاء لا تصحيحها؟!".

امنحوا المخالف فرصة التصحيح

ويعلق "السليمان" قائلًا: "ألا ينص النظام على منح المخالف فرصة تصحيح مخالفته، ومنحه التنبيه اللازم والمهلة الكافية لذلك؟! هل يشعر بعض هؤلاء المفتشين و(المفتشات) أنهم حماة القانون في أفلام الكاوبوي؛ بينما المخالفون الخارجون على القانون يستحقون ضرب القيود على أعمالهم الصغيرة الهشة التي تعاني بالفعل من ضغوط وآثار الجائحة وارتفاع وتعدد الرسوم!".

قصص مدهشة ومَبالغ المخالفات لافتة

ويُضيف الكاتب: "بعض قصص المخالفات مدهشة وقيمة مَبالغها لافتة، وتُشعرك بأن بعض المفتشين و(المفتشات) يمارسون تعسفًا في ممارسة صلاحياتهم، ويبحثون عن أصغر الأسباب لفرض الغرامات؛ وكأنهم في حالة عداوة مع أصحاب الأعمال.. وفي رأيي أن هؤلاء البعض بحاجة لتدريب عالٍ يبدأ بالتعريف بالغاية من تطبيق النظام، وأنه لتعزيز الوعي بالقانون، وتصحيح الأخطاء، والمساعدة على تلافي المخالفات قبل أي شيء آخر!".

شجّعوا الأعمال ولا تخنقوها

ويُنهي "السليمان" قائلًا: "باختصار.. الأعمال وخاصة الناشئة ومتناهية الصغر؛ بحاجة لمن يدعمها ويخفف أعباءها ويشجعها على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وليس خنقها في مهدها!".

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"السليمان" عن مفتشي الأجهزة الحكومية: بعضهم يندفع بشدة لتسجيل المخالفات
سبق

يرفض الكاتب الصحفي خالد السليمان، الاندفاع الشديد لبعض مفتشي الأجهزة الحكومية نحو تسجيل المخالفات وتحصيل الغرامات ضد أصحاب الأعمال حتى الناشئة ومتناهية الصغر، وكأن المسألة اصطيادُ أخطاء لا تصحيحُها وتطبيق النظام.

غرامات المفتشين

وفي مقاله "غرامات المفتشين و(المفتشات)" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "لماذا يبدو بعض مراقبي ومفتشي المخالفات في الأجهزة الحكومية وكأنهم مُحَصلو غرامات أكثرَ منهم باحثين عن تطبيق النظام؟! لماذا هذا الاندفاع الشديد نحو تسجيل المخالفات وتحصيل الغرامات وكأن المسألة اصطياد أخطاء لا تصحيحها؟!".

امنحوا المخالف فرصة التصحيح

ويعلق "السليمان" قائلًا: "ألا ينص النظام على منح المخالف فرصة تصحيح مخالفته، ومنحه التنبيه اللازم والمهلة الكافية لذلك؟! هل يشعر بعض هؤلاء المفتشين و(المفتشات) أنهم حماة القانون في أفلام الكاوبوي؛ بينما المخالفون الخارجون على القانون يستحقون ضرب القيود على أعمالهم الصغيرة الهشة التي تعاني بالفعل من ضغوط وآثار الجائحة وارتفاع وتعدد الرسوم!".

قصص مدهشة ومَبالغ المخالفات لافتة

ويُضيف الكاتب: "بعض قصص المخالفات مدهشة وقيمة مَبالغها لافتة، وتُشعرك بأن بعض المفتشين و(المفتشات) يمارسون تعسفًا في ممارسة صلاحياتهم، ويبحثون عن أصغر الأسباب لفرض الغرامات؛ وكأنهم في حالة عداوة مع أصحاب الأعمال.. وفي رأيي أن هؤلاء البعض بحاجة لتدريب عالٍ يبدأ بالتعريف بالغاية من تطبيق النظام، وأنه لتعزيز الوعي بالقانون، وتصحيح الأخطاء، والمساعدة على تلافي المخالفات قبل أي شيء آخر!".

شجّعوا الأعمال ولا تخنقوها

ويُنهي "السليمان" قائلًا: "باختصار.. الأعمال وخاصة الناشئة ومتناهية الصغر؛ بحاجة لمن يدعمها ويخفف أعباءها ويشجعها على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وليس خنقها في مهدها!".

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
01:06 PM

"السليمان" عن مفتشي الأجهزة الحكومية: بعضهم يندفع بشدة لتسجيل المخالفات

قال: كأن المسألة اصطيادُ أخطاء لا تصحيحُها وتطبيق النظام.. "مُحَصّلو غرامات"

A A A
أيمن حسن - الرياض
12
2,183

يرفض الكاتب الصحفي خالد السليمان، الاندفاع الشديد لبعض مفتشي الأجهزة الحكومية نحو تسجيل المخالفات وتحصيل الغرامات ضد أصحاب الأعمال حتى الناشئة ومتناهية الصغر، وكأن المسألة اصطيادُ أخطاء لا تصحيحُها وتطبيق النظام.

غرامات المفتشين

وفي مقاله "غرامات المفتشين و(المفتشات)" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "لماذا يبدو بعض مراقبي ومفتشي المخالفات في الأجهزة الحكومية وكأنهم مُحَصلو غرامات أكثرَ منهم باحثين عن تطبيق النظام؟! لماذا هذا الاندفاع الشديد نحو تسجيل المخالفات وتحصيل الغرامات وكأن المسألة اصطياد أخطاء لا تصحيحها؟!".

امنحوا المخالف فرصة التصحيح

ويعلق "السليمان" قائلًا: "ألا ينص النظام على منح المخالف فرصة تصحيح مخالفته، ومنحه التنبيه اللازم والمهلة الكافية لذلك؟! هل يشعر بعض هؤلاء المفتشين و(المفتشات) أنهم حماة القانون في أفلام الكاوبوي؛ بينما المخالفون الخارجون على القانون يستحقون ضرب القيود على أعمالهم الصغيرة الهشة التي تعاني بالفعل من ضغوط وآثار الجائحة وارتفاع وتعدد الرسوم!".

قصص مدهشة ومَبالغ المخالفات لافتة

ويُضيف الكاتب: "بعض قصص المخالفات مدهشة وقيمة مَبالغها لافتة، وتُشعرك بأن بعض المفتشين و(المفتشات) يمارسون تعسفًا في ممارسة صلاحياتهم، ويبحثون عن أصغر الأسباب لفرض الغرامات؛ وكأنهم في حالة عداوة مع أصحاب الأعمال.. وفي رأيي أن هؤلاء البعض بحاجة لتدريب عالٍ يبدأ بالتعريف بالغاية من تطبيق النظام، وأنه لتعزيز الوعي بالقانون، وتصحيح الأخطاء، والمساعدة على تلافي المخالفات قبل أي شيء آخر!".

شجّعوا الأعمال ولا تخنقوها

ويُنهي "السليمان" قائلًا: "باختصار.. الأعمال وخاصة الناشئة ومتناهية الصغر؛ بحاجة لمن يدعمها ويخفف أعباءها ويشجعها على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وليس خنقها في مهدها!".

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